SWR Streaming-Tipps für Februar 2025

Pünktlich zur Bundestagswahl 2025 kehrt das funk-Format Kreuzverhör zurück. Beim Kreuzverhör stellen sich Spitzenpolitiker:innen der großen Parteien den Fragen der funk-Community zu Themen wie steigenden Mietpreisen, der Angst vor Krieg und Klimawandel sowie dem Umgang mit Migration. Die Interviews werden jeweils im Zweierteam von Mirko Drotschmann (aka MrWissen2Go), Jan Schipmann, Victoria Reichelt, Lennart Glaser (alle drei DIE DA OBEN!), Helene Reiner (ehemals News-WG), Maximilian Osenstätter (News-WG) und Samira El-Hattab (WDR) geführt.

Warum anschauen?

Alle Host:innen bringen unterschiedliche Expertisen und Communities mit verschiedenen Hintergründen mit. So erwartet die jungen Zuschauer:innen ein bunter Mix an Themen, tiefen Einblicken und tagesaktuellen Fragen – ganz nah an ihrer Lebensrealität.

Wo zu finden?

Die Videos werden auf dem funk YouTube-Kanal erscheinen.

Alles beginnt mit einem Spuk in einem verlassenen Hotel im Schwarzwald. Zwei Kindergeister suchen den Sicherheitsmann Gültekin auf und er ist sich sicher: mit dem Ort stimmt etwas nicht. Nur eine von seinen vielen Süperbaba-Geschichten, die er zuhause gerne erzählt? Was zunächst wie ein harmloser Spuk wirkt, entspinnt sich zu einer komplexen Erzählung über die Geister deutscher Vergangenheit. Und aus Gültekin wird doch noch ein echter Süperbaba.

Warum reinhören?

Die Autorin geht den Räuberpistolen ihres Vaters nach und findet Erstaunliches. Von Kindergeistern und Nazis im Schwarzwald und einem Annäherungsversuch zwischen Vater und Tochter.

Wo zu finden?

Ab 31. Januar in der ARD Audiothek, DFL-App und Drittplattformen

Sommer 2023: Eine Grundschule macht bundesweit Schlagzeilen. In der Gräfenauschule in Ludwigshafen müssen 40 Kinder die erste Klasse wiederholen. Der fünfteilige Doku-Podcast zeigt, warum diese Grundschule exemplarisch für die Bildungskrise in Deutschland steht. Warum genau die Kinder durchs Raster fallen, die am meisten Unterstützung brauchen. Es geht um Schüler:innen, die systematisch abgehängt werden und Lehrer:innen, die ausbrennen – und darum, wie man das alles ändern könnte.

Warum reinhören?

Der Podcast zeigt das Scheitern des deutschen Schulsystems und macht sich auf die Suche nach Lösungen, wie Schule ein Ort werden kann, an dem alle Kinder eine Chance haben.

Wo zu finden?

Ab 31. Januar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Größer, härter, „Bau die Burg“! Das erfolgreiche Gaming-Format kehrt zurück. Vier der besten Minecraft-Baumeister:innen Deutschlands treten in einem packenden Turnier gegeneinander an. Sie kämpfen sie um den Einzug ins Live-Finale – und die ultimative Chance, den mysteriösen Endboss zum Bau-Duell herauszufordern. Wieder haben die Baumeister:innen nur zwölf Stunden Zeit, ein historisches Bauwerk des Südwestens digital nachzubilden. Die letzte Stunde wird live gebaut – unter den wachsamen Augen des Gegners und der hochkarätigen Jury. Mit Andrej Pfeiffer-Perkuhn aka „Geschichtsfenster“, Archäologe und Journalist Dom Schott sowie Staffel-1-Legende Clym.

Warum anschauen?

Für junge geschichtsinteressierte Gaming-Fans zwischen 20 und 40 Jahren schlägt „Bau die Burg“ eine digitale Brücke ins Mittelalter und beweist, dass historische Architektur im virtuellen Raum lebendig bleibt.

Wo zu finden?

Ab 31. Januar auf dem ARD Gaming Youtube-Kanal und auf dem ARD Twitch-Kanal

Schmelzende Eiskappen, Islandtief, Jetstream, schwächelnde Meeresströme: Die Zukunft unseres Wetters entscheidet sich in der Arktis. Welche Auswirkungen hat der gigantische Eisverlust in der Arktis für unser Wetter? Wie beeinflussen schmelzende Gletscher, rasant steigende Temperaturen und sich verändernde Luft- und Ozeanströmungen einander? Der Meteorologe Sven Plöger begleitet Forschende an spektakuläre Schauplätze in Grönland, um herauszufinden, welche Folgen die Veränderungen in der Arktis haben – auch für Wetterextreme bei uns in Deutschland.

Warum anschauen?

Der hohe Norden scheint für uns weit entfernt. Doch die Arktis ist die „Wetter- und Klimaküche“ Europas – und sie verändert sich mit der Erderhitzung in atemberaubendem Tempo. Mit Auswirkungen für uns alle.

Wo zu finden?

Ab 3. Februar in der ARD Mediathek

Nach einer Lebenskrise lernt Lars seine Frau Sandy kennen, sein großes Glück. Doch als Polizist in der Großstadt merkt er immer mehr, dass ihm der Respekt fehlt. Der Job stellt ihn nicht mehr zufrieden. Doch Lars‘ Schwiegervater betreibt eine Austernzucht auf einer einsamen schottischen Insel, ein Nachfolger findet sich nicht. Die Chance für Lars. Mit Sandy und dem kleinen Baby, das inzwischen auf die Welt gekommen ist, bricht er auf in ein neues Leben. Doch die Inselbewohner warnen, im Winter kämen „die Dämonen“. Mit nur ein paar Dutzend Nachbarn, tosenden Stürmen und kaum Abwechslung, kämpft auch Lars mit sich und seiner Vergangenheit.

Warum anschauen?

Die Auswanderer-Doku begleitet Lars, den Ex-Polizisten, der Austernfarmer auf einer einsamen Insel werden will. Ein Abenteuer beginnt, zweieinhalb Fährstunden vom schottischen Festland entfernt.

Wo zu finden?

Ab dem 3. Februar in der ARD Mediathek

Für Ex-Elitesoldat Daniel wird jeder Gang durch die Fußgängerzone zur Extremsituation – ständig scannt er die Umgebung nach Attentätern oder Heckenschützen. Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Im Ersten Weltkrieg nannte man psychisch verletzte Soldaten „Kriegszitterer“ und erprobte drastische Therapien. Wie geht die Bundeswehr heute mit Traumata um?

Warum anschauen?

Der Umgang mit psychischen Kriegsverletzungen ist ein schwieriges Kapitel der Militärgeschichte. Betroffene Soldaten wurden lange als „hysterisch“ und willensschwach diffamiert. Die packende Doku untersucht das Tabu und zeigt, wie sich das heutige Verständnis für Trauma und seine Folgen entwickelt hat.

Wo zu finden?

Ab 4. Februar in der ARD Mediathek

Teamarbeit, Beharrlichkeit, akribische Recherchen – immer getrieben vom unbedingten Willen, Verbrechen aufzuklären: Mit Nina Kunzendorf und Tilman Strauß in den Hauptrollen erzählt die vierteilige Miniserie „Spuren“, wie mit ausdauernder Polizeiarbeit Licht in das Dunkel um die Morde an zwei jungen Frauen gebracht wird. In der spannenden Polizeiserie steht die glaubwürdige Darstellung der Ermittlungsarbeit im Mittelpunkt steht.

Warum anschauen?

Glaubwürdige Darstellung, genaues Hinschauen und eine Soko aus lebensnahen Figuren ergeben eine spannende Polizeiserie.

Wo zu finden?

Ab 7. Februar in der ARD Mediathek

„Fuck the norm!“ Das war Walter Josef Fischers Lebensmotto. Und das lange, bevor er als „Oz“ eine Legende in der deutschen Graffiti-Szene wurde. Aufgewachsen in einem katholischen Kinderheim in Bruchsal, lernte er, was es bedeutet, Außenseiter zu sein. Als er Anfang der 90er nach Hamburg kam, war er schon einige Jahre als Sprayer unterwegs. Dort entwickelte er einen unermüdlichen Drang, sich mit Smileys und Tags auszudrücken. Insgesamt saß er über acht Jahre im Gefängnis und machte trotzdem weiter.

Warum reinhören?

Wie wurde aus dem Heimkind Walter Fischer der legendäre Graffiti-Künstler Oz? Ein Mensch, dessen Spuren über seinen dramatischen Tod hinaus das Stadtbild von Hamburg prägen.

Wo zu finden?

Ab 13. Februar in der ARD Audiothek und Drittplattformen

