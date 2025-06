SWR Streaming-Tipps für Dezember 2024

Die Dezember-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick – vom SWR.

„Bau die Burg“ geht weiter! Die SWR Youtube-Serie, in der ikonische Burgen und Schlösser des Südwestens Deutschlands im Computerspiel „Minecraft“ nachgebaut wurden, bekommt ein Spin-Off in „Die Sims 4“. Die beiden Content Creators Insanedra und ChrisTheArrow stellen sich der neuen Herausforderung, das neugotische Schloss Stolzenfels am Mittelrhein zu rekonstruieren. Die Challenge: Sie haben nur zwölf Stunden Zeit, um das Schloss möglichst originalgetreu nachzubauen. Am Ende bewertet die hochkarätige Jury mit Sims-Expertin Simfinity, Geschichts-Youtuber Andrej Pfeiffer-Perkuhn und Innenarchitektin Verena Harnisch das Ergebnis und entscheidet, welcher Bau am besten den historischen Vorgaben entspricht.

Warum anschauen?

Innovatives Format, das Gaming und Geschichte vereint. Für Architekturfans, Geschichtsinteressierte und alle, die gern Computer spielen!

Wo zu finden?

Ab dem 25. November auf dem Youtube Kanal „SWR Wissen“ .

Welche Games haben die Twitch-Community in diesem Jahr bewegt? Warum sind eSport-Events und IRL-Streams (Abkürzung für: in real life) so erfolgreich? Im „Recap 2024“, dem ersten interaktiven Jahresrückblick der ARD, lassen die Hosts Fibii und Reeze gemeinsam mit prominenten Gästen das Twitch-Jahr 2024 Revue passieren. Mit dabei: Zarbex, Maurice Weber, Hasi, PowerOfEvil, Kevin Westphal, Tolkin, Brammen und Julia Beautx – außerdem gibt es noch eine Weltpremiere von Musiker Filow.

Warum anschauen?

Neben den Highlights gibt es eine „X-mas-Challenge“ von Streamerin Hasi und Spiele im Großformat, in denen die Content-Creatoren Zarbex und Maurice Weber starke Nerven beweisen müssen.

Wo zu finden?

Am 27. November um 19:30 Uhr live auf dem ARD Twitch-Kanal .

Aufhören oder dem Bandleben „troy“ bleiben? Seit 35 Jahren sind die Hip-Hop-Legenden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon als „Die Fantastischen Vier“ schon zusammen. Nun haben sie endlich wieder ein neues Album gemacht und gehen auf Tour. Die Podcast-Hosts Nils Dampz und Felix Leibelt sind hautnah dabei bei ihren spektakulären Bühnenshows. Die sechsteilige Podcast-Serie erzählt die Geschichte der Band von ihren Anfängen bis heute und beleuchtet, warum die Fantas so lange zusammen und erfolgreich sind – trotz zahlreicher Krisen und Herausforderung. Und was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Backstage-Doku zur "Long Player Tour" liefert exklusive Einblicke, die Fans sonst nie zu sehen bekommen. Sie zeigt die Band abseits des Rampenlichts: echte Emotionen, wilder Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Bands.

Warum anhören und anschauen?

Wer in den letzten Jahrzehnten deutschsprachige Musik verfolgt hat, ist an den Fantastischen Vier nicht vorbeigekommen. Wie geht’s weiter? Bleibt die Band sich und ihren Fans “troy”?

Wo zu finden?

Podcast ab 29. November in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Doku ab 22. Dezember in der ARD Mediathek.

Willkürlich mordende Weihnachtsmänner bringen in der Adventszeit 24 Leute um die Ecke: Menschen werden mit Lichterketten erdrosselt oder mit vergifteter Gans, Glühwein und Knödeln zur Strecke gebracht, Leichen werden in Schneemännern versteckt. Und mittendrin Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg: hochintelligent, trinkt gern, isst noch lieber und hat immer das letzte Wort – mit dem er dem mörderischen weihnachtlichen Treiben auf die Spur kommen will. Es hilft alles nichts: Um diesen Fall zu lösen, muss er ins Weihnachtskostüm springen. Mit Bastian Pastewka, Kai Magnus Sting, Annette Frier und Jochen Malmsheimer. Regie: Leonhard Koppelmann.

Warum anhören?

Podcast, der Krimi, Unterhaltung und Feiertagslaune vereint: Spurensuche mit prominentem Cast verspricht skurriles Gruseln unterm Weihnachtsbaum.

Wo zu finden?

Vom 1. bis 24. Dezember 2024 täglich in der ARD Audiothek.

In diesem Monat begegnen sich in „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ zwei Menschen, die die Extreme kennen. Zwei Menschen, die sich in ihrem Leben recht regelmäßig schier Unmögliches vorgenommen und vieles davon auch erreicht haben. Jan Ullrich ist ein Mann, der bereit war, alles zu tun, um der Beste der Welt zu sein. Der dafür geliebt, gefeiert und vergöttert wurde, es an die Weltspitze schaffte. Heute sagt er von sich, dass er sich im Himmel und der Hölle bestens auskennt. Sein Gegenüber Tim Mälzer bezeichnet sich selbst als „großartiger Meister im Shittalk“ und sagt, er würde regelmäßig an sich selbst und seiner großen Klappe scheitern, um sich dann am selben wieder aufzurichten.

Warum anhören?

Tim Mälzer und Jan Ullrich lernen sich erstmals in diesem Format kennen: Wie die beiden mit dem psychischen Druck ihrer Berufe umgehen, verrät der Podcast!

Wo zu finden?

Ab 4. Dezember jeden Mittwoch eine neue Folge – in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Am 6. Dezember live auf ARD Twitch „MixTalk x Gamevasion” Warum anschauen?

Vom Nerd-Sport zum lukrativen Massenphänomen. Aber wie rosig ist die Zukunft des E-Sports? In die Höhen und Tiefen blickt MixTalk auf der Gamevasion 2024.

E-Sports ist der Sport der digitalen Generation, der täglich vor einem Millionenpublikum per Livestream oder in ausverkauften Stadien stattfindet. Die E-Sport-Messe Gamevasion powered by DreamHack Hannover vom 5. bis 8. Dezember 2024 ist das nächste große Gaming-Spektakel. MixTalk streamt von dort am 6. Dezember von 13:00 Uhr - 14:30 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal zum diesjährigen German E-Sport Summit des E-Sport-Bunds Deutschlands. Lvcia aus dem MixTalk-Team holt sich Expert:innen aufs Panel und diskutiert mit ihnen darüber, ob sich der E-Sport von dem sogenannten E-Sport-Winter, also dem Branchentief, erholt hat.

Warum anschauen?

Vom Nerd-Sport zum lukrativen Massenphänomen. Aber wie rosig ist die Zukunft des E-Sports? In die Höhen und Tiefen blickt MixTalk auf der Gamevasion 2024.

Wo zu finden?

Am 6. Dezember um 13 Uhr live auf dem ARD Twitch-Kanal .

Ab 6. Dezember in der ARD Mediathek „Kommt ein Vogel geflogen“ Warum anschauen?

Die Spielfilm-Komödie von Regie-Debütant Christian Werner nimmt die gegenwärtige Erregungsökonomie aufs Korn.

Tierheimleiterin Birgit nimmt den Gelbbrust-Ara Marlene in Obhut. Als sie bemerkt, dass Marlene ein breites Repertoire an Naziparolen von sich gibt, ist es schon zu spät: Tochter Sarah hat sich in den Vogel verliebt. Birgits Versuche, Marlene wieder loszuwerden, scheitern. Stattdessen wird sie selbst zur Zielscheibe, als der „Nazipapagei“ öffentlich wird. Aus allen Richtungen stürzt Entrüstung auf Birgit ein, als hätte sie den verfassungsfeindlichen Vogel selbst indoktriniert. Ehe, Familie, Job, Birgits ganzes Leben droht in den Empörungswellen unterzugehen. Alle positionieren sich, kaum jemand wägt ab und entspannt bleibt nur Marlene.

Warum anschauen?

Die Spielfilm-Komödie von Regie-Debütant Christian Werner nimmt die gegenwärtige Erregungsökonomie aufs Korn.

Wo zu finden?

Ab 6. Dezember in der ARD Mediathek.





Ab 16. Dezember in der ARD Audiothek „Sprechen wir über...Rufmord und Hatespeech“ mit Renate Künast Warum anhören?

Eine Sonderfolge mit Renate Künast. Was bedeuten aktuelle Entwicklungen von Hasskommentaren im Netz für unsere Gesellschaft und für unser Rechtssystem?

Das Weihnachts-Special des SWR Kultur True-Crime-Podcasts mit Holger Schmidt, dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und Renate Künast. Worte können wie Waffen sein: verletzend, zerstörerisch und sogar tödlich. Der Ton wird rauer. Im Alltag und im Netz. Grenzen des Sagbaren werden verschoben. Besonders in den sozialen Medien sind Beleidigungen und Hasskommentare fast alltäglich geworden. Die Abgeordnete der Grünen und frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast wurde immer wieder mit Hate Speech und Falschaussagen im Netz überschüttet. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Mit Erfolg! Gemeinsam mit Holger Schmidt und dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer diskutiert sie über Hasskriminalität und die Folgen.

Warum anhören?

Eine Sonderfolge mit Renate Künast. Was bedeuten aktuelle Entwicklungen von Hasskommentaren im Netz für unsere Gesellschaft und für unser Rechtssystem?

Wo zu finden?

In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!

Pressekontakt Lisa Gerhardt E-Mail: lisa.gerhardt@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.