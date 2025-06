Vertrauen der Behördenmitarbeitenden in die Politik sinkt

Während fast alle aktuelle Studien eher den Vertrauensverlust der Bürger:innen in die Politik und die Behörden abfragen, hat der SWR sich bei seiner Umfrage die Perspektive der Behördermitarbeitenden angeschaut. So geben 74% der Mitarbeiter:innen im gesamten Südwesten an, dass es zu Vertrauensverlusten in die Politik gekommen sei.

Das ist am stärksten bei der Baubehörde ausgeprägt (81%) und am wenigsten beim Jugendamt (62%).

In Baden-Württemberg geben rund 76% der befragten Behördenmitarbeitenden an, das Vertrauen in die Politik verloren zu haben. Im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz sind es mit 69% über zwei Drittel der Beschäftigten.