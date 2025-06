In Schwollen warten Eltern und Kinder schon seit eineinhalb Jahren auf die Eröffnung der dringend benötigten Wald-Kita. Warum dauert das so lange, fragt sich Ortsbürgermeister Heiko Herber. In den zuständigen Stadt- und Kreisverwaltungen sind so viele Behörden mit Baugenehmigung und Betriebserlaubnis beschäftigt, dass Herber längst den Überblick verloren hat – aus Frust schlägt er eigene Wege ein. Auch mal ohne Amt.