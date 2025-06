Regionale Fälle aus Baden-Württemberg

In der Pforzheimer Ausländerbehörde leitet Jürgen Beck das Ordnungsamt. Er sieht die Ämter am Limit - auch weil die Anforderungen an sie immer weiter steigen. In Pforzheim sind 300 Stellen offen, und die Digitalisierung von 30.000 Akten in der Ausländerbehörde bedeutet zusätzlichen Aufwand.