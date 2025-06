steigende Arbeitsbelastung

Viele Ämter beklagen eine höhere Arbeitsbelastung: 94,6 Prozent der Ämter in Rheinland-Pfalz, 92,1 Prozent in Baden-Württemberg.

Prozentsatz der Mitarbeitenden, die der Aussage zustimmen, dass die Arbeitsbelastung hoch ist Jugendamt 100 % Ausländerbehörde 96,2 % Baubehörde 95,1 % Sozialamt 93,2 % Kfz-Behörde 91,9 % Bürgerbüro 88,5 %

Viele Ämter klagen massiv über Personalmangel, insbesondere Jugendämter und Ausländerbehörden. Dabei ist die Anzahl der Planstellen insbesondere in Rheinland-Pfalz gestiegen, vor allem in den Jugendämtern, Ausländerbehörden und Sozialämtern. Die Situation scheint in Jugendämtern, mittelgroßen Städten und kreisfreien Städten am schlechtesten, in Bürgerbüros und kleinen Gemeinden am besten. Die Anzahl der zu bearbeitenden Fällen hat in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen. Behörden in RP bearbeiten dabei durchschnittlich mehr Fälle als in BW, insbesondere Kfz-Zulassungsstellen, Jugendämter und Ausländerbehörden bewältigen hohe Fallzahlen. 37,4 Prozent der Ämter geben zu, dass der Rückstau an Anträgen bei ihnen gestiegen sei (nach Bundesland: RP: 41,6%, BW: 36,1%). Den geringsten Rückstau haben Bürgerbüros, den höchsten Ausländerbehörden und Jugendämter.