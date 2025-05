SWR Regiotour

Der SWR Landessender Rheinland-Pfalz stellt für eine Woche die Region Bernkastel-Wittlich in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen und Aktionen. Im Laufe der Regiotour ab dem 12. Mai taucht der SWR tief in die malerische Landschaft zwischen Eifel und Hunsrück ein und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern sowie den User:innen die Vielfältigkeit dieser Region. Mit einer Vielzahl an Aktivitäten in den Städten und Orten des Landkreises unterstreicht der SWR seine regionale Verbundenheit und Verankerung im Südwesten und lädt die Menschen zum Mitmachen und zum Dialog ein.