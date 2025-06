SWR Regiotour Bernkastel-Wittlich

SWR Moderator Jens Hübschen hat Quiz-Fragen im Gepäck. Er will testen, was die Mitmenschen so über ihre Stadt und ihr Land wissen. © SWR/Patrick Pfeiffer

Die SWR Medienkompetenz ist bei der SWR Regiotour in Bernkastel-Wittlich dabei: In Wolf gibt es am Freitag, 16. Mai, für Jugendliche vom Jugendhof der Jugendhilfe in Traben-Trarbach und Schüler:innen der Martin-Luther-King-Schule zwei Workshops. © SWR/Thorsten Hein

Eventreihe und Programmschwerpunkt des SWR

Der SWR kommt in den Landkreis Bernkastel-Wittlich und stellt für eine Woche lang die Region und ihre Menschen in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen und Aktionen. Bei der SWR Regiotour vom 12. bis 18. Mai taucht der Landessender tief in die malerische Landschaft zwischen Eifel, Hunsrück und Mosel ein und zeigt die Vielfältigkeit dieser Region in seinen Programmen in Hörfunk, Fernsehen und online. Hautnah erlebbar wird die SWR Regiotour mit einer Vielzahl an Aktivitäten in den Städten und Orten des Landkreises – dazu lädt der SWR die Menschen zum Mitmachen und zum Dialog ein.