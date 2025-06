11 Folgen über besondere Begegnungen / ab sofort immer mittwochs in der ARD Audiothek

Im neuen SWR Kultur Podcast „Mein Mensch“ erzählen elf Protagonistinnen und Protagonisten von Begegnungen, die ihr Leben auf besondere Weise geprägt haben. Es ist dieser eine Mensch, der durch eine verrückte Idee, eine kleine Geste oder die richtigen Worte im richtigen Moment alles verändert. Immer mittwochs erscheint eine neue Episode in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Besondere Begegnungen, die den Lebensweg prägen

Im Leben gibt es unzählige Begegnungen. Manche werden zu Freundschaften, manche zu einer Liebe, andere vergisst man schnell wieder. Und dann gibt es diese ganz besonderen Begegnungen: Menschen, die einen Schalter umlegen und das eigene Leben in eine andere Richtung lenken. Von solchen Begegnungen erzählt der neue Podcast von SWR Kultur. Die Protagonistinnen und Protagonisten stehen am Abgrund oder befinden sich an einem Punkt, an dem sie merken: So kann es nicht weitergehen. Sie sind dabei, sich selbst zu verlieren, wollen etwas ändern, aber wissen noch nicht, wie. Und dann ist da plötzlich jemand, der zuhört, der versteht, der Mut macht, der im entscheidenden Moment das Richtige tut oder sagt.

„Mein Mensch“ in der ARD Audiothek

Birgit zum Beispiel hat ihren seelenlosen Job satt, aber erst durch diesen einen Menschen kommt sie auf eine scheinbar verrückte Idee, die doch so gut zu ihr passt. Oder Daniel, der nach einem großen Erfolg als Musiker ganz tief fällt – bis jemand ihm hilft, wieder an sich zu glauben. Oder Martin, der in einem syrischen Foltergefängnis alle Hoffnung verliert und dem eine winzige Geste das Leben rettet. „Mein Mensch“ ist eine Produktion von SWR Kultur. Ab dem 16. April immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

