Bis zu sechs Stunden täglich trainiert Danylo bei Irina Starostina. Die Mainzer Tanzlehrerin war früher selbst Tänzerin in Kiew, seit vielen Jahren führt sie in Mainz eine der wenigen Ballettschulen, die junge Tänzer:innen auf Weltniveau ausbildet.

Der tänzerisch hochbegabte Danylo (16) aus der Ukraine ist kurz vor dem Durchstarten, als der russische Angriffskrieg seine Heimat und seinen Zukunftstraum bedroht. Die Mainzer Tanzlehrerin Irina Starostina, früher selbst Tänzerin in Kiew, holt Danylo zu sich und verspricht seinem Vater, ihn an die Weltspitze zu führen. Werden sie es beim Wettbewerb im italienischen Spoleto schaffen, den Kriegshorror für einen Moment zu vergessen und seinen Traum von einer Tanzkarriere zu verwirklichen? Die SWR Kultur Doku „Tanzen trotz Krieg“ ist ab 4. Juni 2023 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 4. Juni um 17:30 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Ab dem 12. Juni ist eine ins Russische übersetzte Fassung auf Youtube abrufbar.