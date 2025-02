Streaming, Innovation, KI und WOW: so erreicht der SWR junge Menschen

Welche Innovationsprojekte sind beim SWR gerade in der Entwicklungs-Pipeline? Und welche Rolle spielen dabei KI-basierte Anwendungen? Um diese und andere Fragen ging es bei SWR Insights am 19. Februar im Medienzentrum in Baden-Baden.

Wie nutzt der SWR künstliche Intelligenz, um die Interessen der 14- bis 29-Jährigen zu bedienen? Mit welchen Formaten punktet die ARD Mediathek und wie sieht Streaming der Zukunft aus? Was macht die tageschau auf Twitch anders als in der klassischen 20-Uhr-Fernsehversion? Und passen Gaming und Journalismus überhaupt zusammen? Kolleginnen und Kollegen, die für Innovation und digitalen Wandel im SWR stehen, nahmen 130 Gäste mit auf eine Backstage-Tour durch ihre Innovations-LABs und gaben exklusive Einblicke in die Zukunftsprojekte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Workshops und Gespräche: Wir bringen Menschen und Expertise zusammen

Im neuen Medienzentrum in Baden-Baden zeigte der SWR, welche digitalen Projekte gerade entwickelt werden oder schon im Einsatz sind. 130 Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen waren dabei: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der Wissenschaft, Tech und Wirtschaft, von Verbänden, Stiftungen, aus Politik und anderen Medienhäusern. Sie alle traten mit Macher:innen und Innovatoren des SWR in den intensiven Austausch – zuerst in großer Runde und anschließend in vielen persönlichen Gesprächen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Désirée Krause, Sportmoderatorin ARD/SWR.

Spannende Fragen, spannende Diskussionen: SWR Intendant Kai Gniffke ging gemeinsam mit der SWR Geschäftsführung in den Dialog mit den 130 Gästen und ließ keine Frage unbeantwortet. SWR Thorsten Hein

Ob ARD Mediathek oder KI Suchmaschine: SWR Expert:innen gaben exklusive Einblicke in ihre Zukunftsprojekte. SWR Thorsten Hein

Der SWR kann Veränderung und im internationalen digitalen Wettbewerb bestehen

Wir wollen ein authentisches Bild vom SWR nach außen vermitteln. In Zeiten, in denen sich die Weltlage, die ganze Tektonik der Welt, innerhalb von wenigen Tagen verändert, wollen wir zeigen, dass der SWR auch Veränderung kann, dass er mit diesem Veränderungstempo Schritt halten kann, dass er im internationalen digitalen Wettbewerb bestehen kann. Kurz gesagt: Der SWR kann Disruption.

Tolle Kulisse, um sich über die Zukunft des SWR auszutauschen: das neue Medienzentrum in Baden-Baden. SWR Thorsten Hein

Selfie mit und von SWR Intendant Kai Gniffke. SWR Thorsten Hein

Womit die ARD Mediathek bei der jungen Zielgruppe punktet

Welche Highlights hält die ARD Mediathek 2025 für die jüngere und die ganz junge Zielgruppe bereit? Kinder-Profil, Multiplayer und Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF standen dabei im Mittelpunkt.

Die ARD auf Twitch: Der SWR als Frontrunner

Seit fast zwei Jahren streamt die ARD auf Twitch und hat sich dort mit einem innovativen Zugang zu Gaming-Themen als feste Größe etabliert. Gezeigt wurde, wie die größte Livestreaming-Plattform der Welt funktioniert, warum die ARD dort präsent ist und was die Formate der ARD bei jungen Zielgruppen so erfolgreich macht – darunter das Dialogformat „MixTalk“ und das Journalismus-Format „tagesschau together“.

Die Tagesschau geht neue Wege: Mit „tagesschau together“ auf ARD Twitch. Wie funktioniert das? Die Erklärung gab es bei den SWR Insights. SWR Thorsten Hein

Medienkompetenz: Spielerisch lernen, auf was es bei Nachrichten ankommt

Das SWR X Lab und die SWR Medienkompetenz haben die einzigartige Synergie zwischen Gaming und Journalismus aufgezeigt. Bei den SWR Insights konnten die Gäste einen Prototypen des neuen Serious-Games „Nachrichtenmacher“ ausprobieren und so erfahren, was es heißt, die Radio-Nachrichten bei DASDING zu machen und aus einem großen Themenangebot die Top-Meldungen für die Zielgruppe auszuwählen. Außerdem gab es den SWR Fakefinder und weitere Einblicke in die SWR Angebote für Kinder und Jugendliche in der Schule und online.

Ob X-Lab, Audio Next oder Medienkompetenz: Die Gäste bekamen Einblicke in die SWR Innovations-Labs. SWR Thorsten Hein

Neue Dialogangebote für junge Menschen und die gesamte Bevölkerung

„Haben wir was vergessen?“ ist ein neues digitales Dialogangebot, das insbesondere mit jüngeren und „leiseren“ Zielgruppen in den Austausch kommen will. Das KI-basierte Dialog-Tool zeigt einerseits die aktuellen Programmthemen samt Beiträgen auf und fragt andererseits „Was haben wir vergessen“? Den Prototypen gab es bei den SWR Insights zum Testen. Einzigartig sind auch Mitmachaktionen im Programm wie zum Beispiel „#unsereFlüsse“. Sie rufen die Bevölkerung zur Interaktion auf. Alle sollen Informationen sammeln und sich dabei für das Gemeinwohl engagieren. Auch für 2025 gibt es neue spannende Aktionen.

Hightech-Schnittstelle Playout-Center

Die gemeinsame „Süd-Westschiene“ bündelt die dritten Programme von BR, hr, SWR, SR, perspektivisch auch den WDR sowie den Bildungskanal ARD alpha. Die rein softwarebasierten Sendestraßen für die einzelnen Fernsehprogramme werden in Baden-Baden im Playout-Center ausgespielt, das 24/7 arbeitet.

Innovationslabor SWR X Lab

Joystick und Journalismus – wie erreicht der SWR mit Games wie beispielsweise „Green Guardians“ oder „Tatort Game“ junge Menschen und wie können sich Programmangebote und Gaming-Inhalte gegenseitig bereichern? Ausprobieren war ausdrücklich empfohlen!

Erst moderierte sie die Veranstaltung, dann testete sie selbst das neue SWR Game „Green Guardians“: Désirée Krause, Sportmoderatorin ARD/SWR. SWR Thorsten Hein

KI-Nutzung im SWR

Wo und wie nutzt der SWR KI? Wie funktioniert SWR GPT und wie kann der SWR mit KI so arbeiten, dass journalistische Qualität und echter Mehrwert entsteht? Die Antworten gab es bei den SWR Insights.

ARD Audiothek NEXT

Die ARD Audiothek NEXT wird Heimat für alle Audio-Angebote der ARD: Radio, Podcasts und alles dazwischen. Neue Funktionen bieten einen unkomplizierten Zugriff. Der SWR ist hier Federführer. Die Audiothek der Zukunft hat viel drauf und drin – Erfolgs-Podcasts wie „Dark Matters“ oder „Mafia-Land“ waren mit ihren Machern bei den SWR Insights dabei.