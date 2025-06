Die Närrinnen und Narren übernehmen in ihren Hochburgen das Zepter und der SWR ist mit dabei: Ab 28.1.2025 zeigt er ausgewählte Highlights. Am 28.2. überträgt er 70 Jahre "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" live im Ersten!

Bald ist es so weit: Die Närrinnen und Narren übernehmen in ihren Hochburgen das Zepter und der SWR ist mit seinem Fernsehen dabei. Ab 28. Januar 2025 sind hier ausgewählte Highlights zu sehen wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel, die badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal oder das Stockacher Narrengericht – alles unter dem Motto „Närrische Wochen im SWR“. Einen Höhepunkt bildet gleichwohl ein stattliches Jubiläum: Die Live-Übertragung der 70. Ausgabe der „Mutter aller Fernsehsitzungen“ am Freitag vor Fastnacht: „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ ab 20:15 Uhr im Ersten.

Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der Bütt

Ein Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter:innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Bei „Unsere Fasnachts-Stars“ (ab 28.1., 22:30 Uhr) erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer närrische Protagonistinnen und Protagonisten mit Kultstatus: Allen voran Marianne Schätzle und Rainer Vollmer aus Konstanz. Am gleichen Abend ab 23 Uhr wird „Meenzer Konfetti“ abgefeuert: Der unvergessene Nick Benjamin steht als „Golfer“ in der Bütt und Johannes Bersch und Martin Krawietz verbreiten mit ihrem Auftritt als Charles und Camilla aus „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ royal-fastnachtliches Flair.

Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...

Bei den Narrentreffen Ulm (9.2.) und Waldshut (16.2.) laufen die SWR-Kameras mit. „Alleh hopp!“ heißt es am 14.2. in einem Best-of aus Saarbrücken. „Schwaben weißblau – Hurra und Helau“ aus dem bayrischen Memmingen ist am 16.2. ab 20:15 Uhr zu sehen, bevor die „Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil“ als erste der großen Sitzungen im Sendegebiet ins Programm kommt (18.2., 20:15 Uhr). Die weitere Tour des SWR durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Donzdorf über Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln und Stockach nach Saarbrücken und Frankenthal.

... und wieder zurück

In der heißen Phase der tollen Tage geht es erneut auf die Straße: Der SWR schaltet in die närrischen Hochburgen im Südwesten und begleitet die närrischen Lindwürmer von Mainz und Koblenz (beide am Rosenmontag, 3.3.2025). In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautet das Kampagnen-Motto 2025: „In Meenz zu feiern, des is nett, but don’t forget se Zugplakett!“

70 Jahre „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ live im Ersten

Seit 1955 gibt es sie – und der SWR bringt die 70. Ausgabe des Fernseh-Klassikers auf dem gewohnten Sendeplatz Freitag vor Fastnacht live ins Programm Das Erste ein: „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Den runden Geburtstag würdigt auch „Die Mutter der Fernseh-Fastnacht. 70 Jahre 'Mainz bleibt Mainz' – die Dokumentation“ von Wolfgang Dürr am 17.2. ab 20:15 Uhr im SWR (Wh. am 28.2. um 0:10 Uhr im Ersten).

Närrische Wochen im SWR – Ausgewählte TV-Sendungen von SWR und SR sowie im Ersten

28.01.2025 22:30 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Marianne Schätzle und Rainer Vollmer aus Konstanz 28.01.2025 23:00 Uhr Meenzer Konfetti mit Nick Benjamin („Der Golfer“, 2002) sowie Johannes Bersch und Martin Krawietz als Charles und Camilla (aus „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ 2023) 04.02.2025 22:30 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Schwäbische Fasnet: Birgit Pfeifer und „I ond er ond dr Andere“ 04.02.2025 23:00 Uhr Meenzer Konfetti mit Ramon Chormann als „de Pälzer“ (2006) und Markus Schönberg mit „Aux Champs Elysees“ in der Rheinhessen-Version (2024) 07.02.2025 20:15 Uhr Mombacher Bohnebeitel (Höhepunkte 2020) 09.02.2025 12:45 Uhr Großes Narrentreffen Ulm 11.02.2025 22:30 Uhr Unsere Fasnachts-Stars: Murzarella und Bauer Sepp aus dem Badisch-Pfälzischen 11.02.2025 23:00 Uhr Meenzer Konfetti mit Jürgen Wiesmann als „Ernst Lustig“ auf Dienstreise (2024) und Peter Beck als Hausmeister „de Begge Peter“ (2001) 14.02.2025 20:15 Uhr Best of Alleh Hopp 16.02.2025 14:30 Uhr Narrentreffen Waldshut 16.02.2025 20:15 Uhr Schwaben weißblau – Hurra und Helau 17.02.2025 20:15 Uhr Die Mutter der Fernseh-Fastnacht. 70 Jahre „Mainz bleibt Mainz“ – die Dokumentation (Wh. am 28.2.2025, 0:10 Uhr, im Ersten) 18.02.2025 20:15 Uhr Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 22.02.2025 20:15 Uhr Narrenschau: Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich 25.02.2025 20:15 Uhr Mumbach Mumbach täterä – Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2025 (Wh. am Rosenmontag, 3.3.2025, 20:15 Uhr) 26.02.2025 20:15 Uhr Schwäbische Fasnet Donzdorf 27.02.2025 20:15 Uhr Stockacher Narrengericht 2025 28.02.2025 20:15 Uhr Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht – live im Ersten (Wh. am 04.03.2025 im SWR) 01.03.2025 16:00 Uhr Jugendmaskenzug Mainz 01.03.2025 20:15 Uhr Alleh Hopp – Mr sin nit so, Prunksitzung aus Saarbrücken 02.03.2025 18:45 Uhr Treffpunkt: Tolle Tage und Tradition: 70 Jahre Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 02.03.2025 20:15 Uhr Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal 03.03.2025 10:30 Uhr Der Rosenmontag live aus Mainz: Helau! De Zug kimmt (RP bis 16:15 Uhr, im Ersten zwischen 12:10 und 14:00 Uhr) 03.03.2025 16:30 Uhr Alles geck am Deutschen Eck – Rosenmontagszug Koblenz 03.03.2025 19:00 Uhr „Der Prinzen-Macher“ – Fastnachts-Coach Jörg Runge 03.03.2025 20:15 Uhr Wh. vom 25.2.2025: Mumbach, Mumbach täterä – Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2025 04.03.2025 14:00 Uhr Narrentreffen Ehingen 04.03.2025 20:15 Uhr Wh. vom 28.2.2025: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 10.03.2025 20:15 Uhr Das jüngste Ger(i)ücht

Änderungen vorbehalten, besonders im Hinblick auf die Berichterstattung rund um die vorgezogenen Neuwahlen zum Deutschen Bundestag im Februar 2025.

Details rund um die fünfte Jahreszeit im SWR demnächst auch auf https://www.swr.de/fastnacht/

