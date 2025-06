Besetzungsliste und Viten

Vita Dela Dabulamanzi | Schauspielerin

Die 1980 in Köln geborene Dela Dabulamanzi ist Film- und Theaterschauspielerin sowie Synchron- und Hörspielsprecherin.

Seit 2003 ist sie in unterschiedlichen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Darunter waren Besetzungen im Tatort, den Fallers, dem Polizeiruf 110, den Rentnercops und vielen mehr.

Von 2007 bis 2010 spielte Dabulamanzi im Berliner Grips-Theater. Weitere Engagements folgten etwa im Tourneetheater Konzertdirektion Landgraf in Licht im Dunkel unter Regie von Volker Hesse oder am Atze Musikthater in Berlin in Alle da und Malala unter Göksen Güntel.

Ausführliche Vita