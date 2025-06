Atze Schröder: „Ich würde mit der Sauferei nicht anfangen“

Folge 1 des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ mit Atze Schröder und Evelyn Weigert ab sofort in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Moderatorin und Podcasterin Evelyn Weigert und Comedian Atze Schröder treffen für den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ erstmals aufeinander. Im Gespräch werfen beide einen Blick auf ihre Vergangenheit. Atze Schröder erzählt: „Das ist das einzige, das ich ändern würde, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre: Ich würd’ mit der Sauferei nicht anfangen. [...] Ich war lange ‘n Säufer, ja. [...] Ich bin ja mit 15 schon als Musiker mit Bands unterwegs gewesen und es wurde halt immer gesoffen.“ Für Evelyn Weigert hingegen spielen Drogen keine Rolle: „Ich hab’ mega Angst vor Drogen und bin auch ganz schnell einfach müde. Und Alkohol vertrag ich auch nicht. Also deswegen: Ich bin wirklich so ein richtiger ‚Party Pooper‘, würde man sagen.“

Nicht lustig: trauriges Showbiz

Auch zum Thema Traurigkeit tauschen sich die beiden in ihrem ersten Gespräch im Podcast aus. Atze Schröder sagt, er habe dies therapeutisch bearbeitet. Er könne sich an zig Abende erinnern, an welchen er gemeinsam mit anderen Komikern zusammensaß: „Von außen betrachtet kämst Du nie drauf, dass da Komiker:innen sitzen. Weil da werden ja teilweise so tiefe Gespräche geführt und da wird auch geheult. Also alle aus der Branche, die ich so kenne, haben eben auch ‘ne traurige Seite – und die gehört ja irgendwie auch dazu.“ Evelyn Weigert musste erst lernen, ihre Traurigkeit zuzulassen. Ihr falle es manchmal schwer, zu akzeptieren, dass Traurigkeit zum Leben gehöre. Aber sie hat dazugelernt: „Und wenn ich irgendwie einfach mal ‘nen schlechten Tag hab oder auch mal traurig bin, was halt einfach dazu gehört, dann – hab‘ ich jetzt irgendwie auch erst seit ‘nem Jahr gelernt – das auch einfach einmal versuchen anzunehmen und zu sagen: ‚Das ist auch okay. Also: Man kann nicht jeden Tag super happy sein.‘“

Über den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“

Wie und wo treffen die Geissens und Hazel Brugger mit Ehemann Thomas Spitzer aufeinander? Oder Cathy Hummels und Heinz Strunk sowie Laura Larsson und Pierre M. Krause? Im SWR3 Gesprächspodcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freundschaft schließen. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen, was den Reiz des Formats ausmacht. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

