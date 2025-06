Sven Plöger erlebt Klimawandel hautnah

Schmelzende Eiskappen, Islandtief, Jetstream, schwächelnde Meeresströme: Die Zukunft unseres Wetters entscheidet sich in der Arktis. Der hohe Norden ist die „Wetter- und Klimaküche“ Europas – und er verändert sich mit der Erderhitzung in atemberaubendem Tempo. Der Meteorologe Sven Plöger begleitet Forschende an spektakuläre Schauplätze in Grönland, um herauszufinden, welche Folgen das Geschehen auch für Wetterextreme in Deutschland hat. Welche Auswirkungen hat der gigantische Eisverlust in der Arktis für unser Wetter?