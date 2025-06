Der SWR eröffnet am 11. Juni 2024 sein hochmodernes Zwei-Länder-Regionalstudio in Mannheim. Die effiziente Nutzung der neuen Raumstrukturen fördert die multimedialen Arbeitsweisen in den Programmbereichen und lässt Fernsehen, Hörfunk und Online weiter zusammenwachsen.

Direkt am Neckarufer im Herzen von Mannheim gelegen, bietet das neue Studio optimale Arbeitsbedingungen für das Team. Von dort aus berichten die Reporterinnen und Reporter für Fernsehen, Hörfunk und Online über die Ereignisse aus der Metropolregion und liefern ihre Berichte und Geschichten für alle Programme des SWR und der ARD zu. Mit den neuen, technisch hervorragenden Möglichkeiten bietet das Regionalstudio in seinem neuen Gebäude verlässliche Informationen aus der Heimat, bildet lebendige Kultur im Südwesten ab und bietet Medieninhalte mit Spaß und bester Unterhaltung. Der SWR stärkt mit dem neuen Studio seine aktuelle Berichterstattung in der Region. Wir sind mitten in Mannheim, das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Region für uns im SWR besonders wichtig ist. Wir sind ganz nah bei den Leuten und haben den weiten Blick in die Region. Geschichten von hier zu erzählen, ist Herzstück unserer Arbeit und das neue, deutlich kompaktere Studio bietet dafür auch technisch hervorragende Bedingungen." Die Landesgrenze ist keine Hürde: Mit unserem Team für Rheinland-Pfalz sind wir gerne Partner in diesem neuen gemeinsamen Medienhaus. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten schauen von Mannheim aus natürlich vor allem in die Vorder- und Südpfalz und berichten über und für die Menschen dort. Der Neubau bietet ihnen hervorragende Arbeitsbedingungen und ist im Ergebnis sogar wirtschaftlicher, als wenn wir das alte Studio saniert und modernisiert hätten."