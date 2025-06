Stars, Fußball und Musik: Das große Weihnachtskonzert im SWR

Premiere von „Stars im Stadion – Das große Weihnachtskonzert“ / mit Schlager-Stars, Fußballspielern und Chorknaben / am 20. Dezember 2024, 20:15 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Zum ersten Mal findet das große Weihnachtskonzert mit Schlager- und Popstars von Andrea Berg und Vanessa Mai bis The BossHoss und Patricia Kelly in der MHP Arena Stuttgart statt. Weitere Highlights sind die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und Ex-Fußballspieler Guido Buchwald, der die Weihnachtsgeschichte vorträgt. Im Finale sind alle Beteiligten inklusive des Publikums dazu aufgerufen, gemeinsam zu singen. Am Freitag, 20. Dezember 2024 um 20:15 Uhr strahlt der SWR dieses Event aus, zeitgleich ist es als Stream in der ARD Mediathek verfügbar.

Weihnachtsfeeling im Fußballstadion

Wo sonst Tausende mit Leidenschaft für ihren Verein singen, wird es in diesem Jahr in der MHP Arena besonders festlich unter dem Stadiondach. Bekannte Stars wie Andrea Berg, Vanessa Mai, Patricia Kelly oder Vincent Gross stimmen mit ihren Auftritten auf die Weihnachtszeit ein. The BossHoss und der Backnanger Musiker Gregor Meyle sind wie Musicaldarstellerin und Tänzerin Aisata Blackman und den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, einer der ältesten Knabenchöre Süddeutschlands, dabei.

Ein Highlight des Abends ist die Lesung des ehemaligen VfB-Spielers Guido Buchwald, der die traditionelle Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorträgt. Den feierlichen Abschluss bildet das gemeinsame Singen des bekannten Weihnachtslieds „O Du Fröhliche“, das von allen Solistinnen und Solisten, dem Chor und dem Publikum gesungen wird. Das festliche Event ist am 20. Dezember um 20:15 Uhr im SWR zu sehen und ist am selben Tag in der ARD Mediathek abrufbar.

„Stars im Stadion – Das große Weihnachtskonzert" findet mit den Stars Andrea Berg, TheBossHoss und Vanessa Mai (v.l.n.r.) in der Stuttgarter MHP-Arena statt.

