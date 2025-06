„Stammheim – Zeit des Terrors“

Anlässlich des 50. Jahrestages des Stammheim-Prozesses im Mai 2025 liefert das Dokudrama einen ungewöhnlichen Einblick in die Lebenswelt der ersten Generation der RAF, als sie in Stuttgart vor Gericht stand.

Er war eine der aufwendigsten juristischen Aufarbeitungen der Bundesrepublik und hielt die Welt in Atem: der Prozess gegen die Führung der ersten Generation der RAF, der am 21. Mai 1975 in Stuttgart-Stammheim begann. Es war ein Gerichtsverfahren der Superlative. Zahllose Tonbänder, 15.000 Seiten mit Wortprotokollenund seltenes Archivmaterial machen den Prozess auch zu dem am besten dokumentierten in der bundesdeutschen Geschichte. Durch den Prozess wurde Stammheim zum identitätsstiftenden Ort der RAF.