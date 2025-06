„Sprechen wir über… Rufmord!?“ mit Renate Künast

Weihnachtsspecial des SWR Kultur True-Crime-Podcasts / zu Gast: Renate Künast / ab 16. Dezember 2024 in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de

Der Ton wird rauer: im Alltag und online. Besonders in den sozialen Medien sind Beleidigungen und Hasskommentare alltäglich geworden. Was bedeutet das für die Gesellschaft und für das Rechtssystem? In einer Sonderfolge des SWR Kultur True-Crime-Podcasts „Sprechen wir über Mord!?“ diskutiert die Grünen-Abgeordnete und frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast mit Holger Schmidt und Thomas Fischer über Hasskriminalität. Die Folge „Sprechen wir über… Rufmord!?“ steht ab 16. Dezember in der ARD Audiothek und auf SWR Kultur online zur Verfügung.

Hasskriminalität und ihre gesellschaftlichen Folgen

Worte können wie Waffen sein: verletzend, zerstörerisch und sogar tödlich. Renate Künast wurde im Netz immer wieder mit Hasskommentaren und Falschaussagen überschüttet. Und sie hat sich dagegen gewehrt – mit Erfolg. Gemeinsam mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt und dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer diskutiert sie in einer Weihnachts-Sonderfolge des SWR Kultur True-Crime-Podcasts über Hasskriminalität, deren gesellschaftliche Folgen und darüber, was man gegen sie tun kann. Dabei werden auch die Grenzen zwischen den Straftatbeständen Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung differenziert.

„Hasskriminalität kann Menschen zerstören und mundtot machen“

Renate Künast: „Hasskriminalität kann Menschen zerstören und mundtot machen. Und sie ist immer häufiger organisiert und politisch motiviert. Deshalb geht es dabei nicht nur um mein Persönlichkeitsrecht, sondern darum, ob sich in unserer Gesellschaft am Ende noch Menschen in Ämtern engagieren. Und deshalb ist der Kampf gegen Hasskriminalität auch eine Verteidigung der Demokratie.“ Thomas Fischer: „Niemand muss das hinnehmen! Wer beleidigt, gemobbt, bedroht, beschimpft, öffentlich niedergemacht oder verleumdet wird, kann sich dagegen wehren und Strafantrag stellen.“

„Sprechen wir über Mord!?“ – wahre Verbrechen und deren juristische Bewertung

Im SWR Kultur True-Crime-Podcast „Sprechen wir über Mord!?“ diskutieren Thomas Fischer, ehemaliger Bundesrichter und einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz, und ARD Terrorismus-Experte Holger Schmidt regelmäßig über wahre Verbrechen und deren juristische Bewertung. Der Podcast ermöglicht es, Top-Juristen beim Denken in den Kopf zu schauen und wesentliche Aspekte des Strafrechts zu verstehen. Alle zwei Wochen erscheint montags eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das Weihnachtsspecial mit Renate Künast ist ab 16. Dezember in der ARD Audiothek verfügbar.

Die ARD Audiothek – mobil und werbefrei

Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.





In einer Sonderfolge des SWR Kultur True-Crime-Podcasts diskutieren ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt (re.), der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer (li.) mit der Grünen-Politikerin Renate Künast. © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Lisa Gerhardt E-Mail: lisa.gerhardt@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.