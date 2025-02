Vom guten Start in Dänemark bis zum Drama in Norwegen: SWR/ARD Sportjournalistin Désirée Krause war hautnah dabei beim WM-Abenteuer der deutschen Handballer. Mit der Handykamera hat sie am Spielfeldrand ihren Arbeitsalltag dokumentiert. Die Aufstellung erklären und die Spielvorbereitungen beobachten gehört ebenso dazu wie das Mitfiebern bei der Partie und im Anschluss die richtigen Fragen zum Ergebnis und zur Spielanalyse zu stellen – wobei das nach dem dramatischen Aus der deutschen Mannschaft im Viertelfinale in Oslo natürlich eine unliebsame Aufgabe war.

