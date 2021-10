per Mail teilen

Frei nach seinem inoffiziellen Motto "Make democracy sexy again" verbindet Wolfgang Klein Design-Methoden mit Journalismus und stellt dabei unsere Nutzer*innen in den Mittelpunkt.

Biografie

Ich komme vom Alpenrand und hab in sechs Ländern gelebt. Über zehn Jahre lang war ich Designer in Agenturen, vor allem für digitale Produktentwicklung. Zuletzt habe ich in München ein neues Studio mit aufgebaut, für eine Beraterfirma aus dem Silicon Valley.

So arbeite ich für den SWR

Ich helfe dem SWR, was Gutes zu erfinden!

Dazu gehört: Innovation programmieren. Unsicherheit nehmen. Fettnäpfchen absorbieren. Aber vor allem finde ich es spannend, Design-Methoden mit Journalismus zu verheiraten! Der nutzerzentrierte Fokus liegt den Öffentlich-Rechtlichen schließlich von Natur aus. Und ich glaube, es gibt genug zu tun. Mein inoffizielles Motto: »Make democracy sexy again.«

Als Speaker im Einsatz

Push Conference

Car HMI Berlin

Munich Creative Business Week

Design Drives Conference

Creative Mornings

Shine Podcast

The Pretzel Podcast

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... ich brenne mit meiner Frau Schnaps, hab mit meiner Schlagerband auf der Wiesn gespielt und zu Fuß die Alpen überquert.

