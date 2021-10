per Mail teilen

Disruption im Medienmarkt stellt vieles auf den Kopf – auch wie mit Marken, Design und Kommunikation umzugehen ist. Auch wenn sich vieles verändert, bleibt dabei richtig und wichtig: Unterschiede machen Marken und Marken machen einen Unterschied.

Biografie

Vom Besucherbetreuer zum Abteilungsleiter – im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten im SDR und SWR hat Werner Pastula – Jahrgang 1972, Dipl. B.-Wirt (FH), mit Schwerpunkten Marketing und Fachjournalismus – alle Bereiche der Kommunikation durchlaufen und dabei wachsende Verantwortung übernommen. Publikumskontakte, Presse- und PR-Arbeit, Events, Kampagnen, Onlinekommunikation und schließlich das umfassende, strategische Arbeiten an Marken und an audiovisuellen Designs beschreiben seinen Werdegang und seine Expertise.

Parallel war er lange Jahre als freier Konzepter, Texter, Gestalter und Kommunikationsberater tätig, sowie zweitweise als Dozent. Daneben absolvierte er vielfältige Fortbildungen im Bereich Storytelling, digitale Medien und Design.

So arbeite ich für den SWR

Mit meinen Kolleginnen und Kollegen arbeite ich jeden Tag intensiv an der Zukunft und gemeinsam geben wir alles, dazu beizutragen, dass dem SWR der bestmögliche Auftritt am Markt gelingt. Kollaborativ, initiativ, kommunikativ – wir leben von starker Vernetzung im SWR, der Zusammenarbeit mit weiteren Kreativen, hoher Flexibilität und Belastbarkeit. Bei allem was wir tun haben wir nie nur das einzelne Projekt, sondern stets den SWR und sein Portfolio im Ganzen im Blick.

Wir bringen Strategien, Kreativität und ein System ein, schlagen die Brücke zu individuellen Anforderungen und Ideen und sind Partner aus all dem greifbare Angebote für die Zukunft entstehen zu lassen, die nicht nur als Solitär wirken.

Als Speaker im Einsatz

Vorträge, Präsentationen, Workshops zu Marken, Design, Markendesign und Kommunikation, ARD-weit

Vorlesung Eventmarketing, Popakademie Mannheim

Speaker „Journey of Passion and Heart – Karriere und Weg“, Macromedia Hochschule der Medien

Speaker „Disruption und Medienmarkt“, Lazi Akademie Ludwigsburg

Workshops und Präsentationen „Marke und MehrWerte“, Deutscher Sparkassenverlag Mannheim und Stuttgart

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… genieße ich dennoch Musik, Film, Fotos, Medien, bin am Zeitgeschehen interessiert und gerne unterwegs. Am liebsten mit meinem Junior.

