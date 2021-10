per Mail teilen

Viola Granow stellt bei Ihrer Arbeit die Nutzer*innen und ihre Bedürfnisse konsequent in den Fokus.

Biografie

Viola Granow (M.A.), Jahrgang 1992, ist Innovation Analystin im SWR X Lab, dem Innovationslabor des SWR. Nach dem Studium der Publizistik, Soziologie sowie Medien- und Kommunikationsforschung in Mainz und Paris war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 2018 kam sie als Referentin der Programmgeschäftsführung zu funk (Content-Netzwerk von ARD und ZDF für 14- bis 29-Jährige). Seit Ende 2020 gehört sie zum Gründungsteam des SWR X Labs.

So arbeite ich für den SWR

Im SWR X Lab entwickeln wir mit unseren Redaktionen neue, digitale Produkte und Services, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach vorne katapultieren. Wir arbeiten innovativ und wegweisend. Mein Schwerpunkt liegt auf Nutzer*innenzentrierung, Forschung und Testings.

Als Speakerin im Einsatz

Workshops und Inputs auf Medientagungen (z.B. Jugendmedientage und Z2X-Tagung von ZEIT Online)

Lehrauftrag an der Uni Mainz, verschiedene Praxisseminare

Impulsvorträge und Workshops an Bildungseinrichtungen

Diverse Vorträge auf wissenschaftlichen Fachtagungen/Konferenzen (national und international)

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… entdecke ich gerne neue Länder, Kulturen und Geschmäcker. Außerdem bin ich Teil eines Musicalensembles.