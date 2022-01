Dr. Ina-Gabriele Barich ist Redaktionsleiterin des Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“. Ihre Schwerpunkte sind (landes)politische Berichterstattung, Wahlen und Umfragen.

Darüber hinaus führt sie Teams für aktuelle Sondersendungen.

Biografie

Dr. Ina-Gabriele Barich studierte Deutsche Philologie, Geschichte und Publizistik in Mainz und Berlin und war Congressional Internship-Stipendiatin in Washington, D.C. Im SWR arbeitete sie zunächst als Nachrichten- und Magazinreporterin, später auch als Planerin und Senderedakteurin. Für die Hauptabteilungsleitung SWR1/Multimediale Aktualität war sie als Redakteurin mit besonderen Aufgaben tätig. Sie hat an Formatentwicklungen mitgewirkt und multimediale Strategieprozesse begleitet. Seit Jahren ist sie als Redakteurin für Sondersendungen im Einsatz. Dr. Ina-Gabriele Barich hat u.a. für die ARD-Sendereihe „Farbe bekennen“ gearbeitet und 2021 die Wahlsondersendungen des SWR Fernsehens Rheinland-Pfalz redaktionell geleitet. Als Feature-Autorin hat sie politische Dokumentationen für Das Erste und für das SWR Fernsehen produziert – z. B. für die ARD: „Der Kanzler und der Rebell – Kohl, Geißler und der Kampf um die Macht“ und für das SWR Fernsehen „Jenseits der Stille – Lärmkrieg am Frankfurter Flughafen“.

So arbeite ich für den SWR

Als Führungskraft und Politik-Journalistin, als Redakteurin, als Moderatorin von Live-Sondersendungen aus dem Landtag, als zuständige Redaktionsleiterin für Rheinland-Pfalz-Umfragen in Zusammenarbeit mit Infratest dimap, als Entwicklerin von Ideen und Potenzialen. Mit Freude an Innovation. Vor allem für das Fernsehen, aber auch multimedial und mit Blick auf digitale Entwicklungen. Denn meine Überzeugung ist: Unabhängiger Journalismus ist wichtig für die Demokratie. Unsere Aufgabe ist es, gründlich zu recherchieren, kritisch nachzufragen und neue Perspektiven aufzuzeigen – linear und digital.

Als Speakerin im Einsatz

als Vertreterin des SWR bei Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen, Verbänden und Vereinen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

…dann genieße ich die Zeit im Familien- und Freundeskreis, mache Sport und reise gerne.

