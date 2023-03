Umweltschutz, Klimawandel, Erneuerbare Energie, aber auch Ernährung, das sind Themen, die Susanne Henn nicht nur im SWR beschäftigen – sie redet auch gerne außerhalb darüber.

Biografie

Aufgewachsen im Rheinland, habe ich in Würzburg, Urbino (Italien) und Bonn studiert. Journalismus stand schon ganz früh auf meiner Agenda – angefangen mit Schülerzeitungen, über Lokalradios, diversen Auslandspraktika und freier Mitarbeit beim DLF und WDR während der letzten Studienjahre. Seit 1996 bin ich beim SWR, zunächst als Volontärin, dann in verschiedenen Redaktionen und seit 2008 als Fachredakteurin in der Redaktion „Umwelt und Ernährung.“ Und dort beschäftige ich mich viel mit Themen dieser Zeit: Umwelt, Klimawandel, Erneuerbare Energien und Ernährung. Ich lebe in Stuttgart, bin verheiratet und habe zwei Kinder.

So arbeite ich für den SWR

Als Reporterin und Redakteurin bearbeite ich alle Formate aus den Bereichen Umwelt und Ernährung, von der Nachrichtenminute bis hin zum Feature. Ich konzipiere und moderiere Magazinsendungen und Diskussionsrunden und organisiere als CvD das Alltagsgeschäft in der Redaktion.

Als Speakerin im Einsatz

Moderation „Auftaktveranstaltung Strategiedialog Landwirtschaft“

Regelmäßige Moderation Preisverleihung „Leitstern Energieeffizienz“

Mehrmalige Moderation des Fachkongresses „Energieeffizienz in baden-württembergischen Gesundheitseinrichtungen

Moderation Agrarbiodiversitätskongress und Landesbiologentag der Universität Hohenheim

Moderation Regionalkonferenz „Energie&Umwelt“ in Mannheim

Weitere Moderationen u.a. für Slow food, Umweltakademie und verschiedene Ministerien

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden, mache Sport, engagiere mich ehrenamtlich und beschäftige mich viel mit Gesundheit und Heilkunde.

Aktiv auf folgenden Kanälen

