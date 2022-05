Technische Innovationsthemen im Bereich Produktion und Infrastruktur - darunter UHD/HDR, KI-gestützte Produktion, (On Set) Virtual Production, Remote Production, Media in the Cloud, Green Production, Metaverse/Gaming.

Biografie Stephan Heimbecher (Jahrgang 1967) ist seit November 2021 beim SWR beschäftigt und leitet das neue Competence Center Produktion & Infrastruktur auf. Seit Juni 2021 fungiert er zudem als Vorsitzender des EBU Strategic Programme Production. Zuvor war Heimbecher Gründer und Geschäftsführer seines eigenen Beratungsunternehmens Heimbecher - In media's res. Davor war er bei Imagine Communications als Senior Director Advisory Services EMEA & APAC tätig. Begonnen hat der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik seine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rundfunktechnik (IRT), wo er sich seit 1997 u.a. der Standardisierung des Digitalen Fernsehens widmete, bevor er 2001 zu Top5 MediaConnection (einem Unternehmen der ehemaligen KirchGruppe) als Manager in der Beratungsabteilung wechselte. Von 2002 bis 2018 war er bei Sky Deutschland (ehemals Premiere) als Director Innovations & Standards im Bereich Technology tätig, wo er sich um die Vertretung von Sky in nationalen und internationalen Gremien, die technische Zusammenarbeit mit großen Hollywood-Studios sowie das technische Innovationsmanagement bei Sky Deutschland kümmerte. Bei Sky war Stephan Heimbecher maßgeblich an der Einführung einiger technischer Innovationen wie Sky+ (PVR), Sky HD, Sky 3D und zuletzt Sky UHD beteiligt. So arbeite ich für den SWR Ich bin Brückenbauer für Themen rund um Produktion und Infrastruktur zwischen dem SWR, der ARD und der EBU. Das Ziel ist durch gezielte Zusammenarbeit auf nationaler wie internationaler Ebene Synergien zu nutzen, um Innovationsthemen gemeinsam schneller voranzutreiben zum Nutzen der Zuschauer:innen und Hörer:innen. Neben der Strategie kommt in meinem Arbeitsalltag auch die Praxis nicht zu kurz. Der ständige Austausch mit den Kolleg:innen „an der Front“ ist wichtig, um die wahren Probleme rechtzeitig zu erkennen und notfalls gegensteuern zu können, um Arbeitsprozesse zu optimieren. Genauso ist es wichtig, die Wünsche und Erwartungen der Zuschauer:innen und Hörer:innen zu erkennen und zu verstehen, um das Angebot von SWR und ARD ständig anzupassen - technisch und inhaltlich. Technik und Programm müssen in der Zeit digitaler Transformation Hand in Hand gehen. Als Speaker im Einsatz Vor meiner Zeit beim SWR war ich u.a. bei folgenden Veranstaltungen als Redner, Diskussionsteilnehmer und/oder Moderator aktiv:

CES

DVB World

NAB

IFA und IFA+ Summit

IBC

diverse EBU-Veranstaltungen

Broadcast Asia

InterBEE

ANGA COM

Medientage München

3D Masters

mipcom und miptv

4K Summit Und wenn ich nicht im Dienst bin ... … sitze ich gerne auf dem Fahrrad und erkunde München und Umgebung oder ich schwinge den Badmintonschläger in der nahegelegenen Sporthalle. Immer wieder zieht es mich auch in die Ferne, um „Abstand zu gewinnen“ und andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Aktiv auf folgenden Kanälen LinkedIn Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de Wir danken für Ihr Verständnis, dass wir in der SWR Speaker Lounge ausschließlich Anfragen zu Auftritten und Buchungen unserer Expert:innen beantworten können. Bei allgemeinen Fragen und Kritik wenden Sie sich bitte an den Zuschauerservice.