Stephan Ebmeyer

Das Internet ist mein Wohnzimmer. Alles, was digital ist, hat mich schon immer fasziniert. Deswegen berichte ich auch seit Jahren darüber im SWR und für die ARD.

Biografie

Ich wurde 1981 in Bünde, Ostwestfalen, geboren und bin in Lübbecke aufgewachsen. Nach meinem Wirtschaftsinformatik-Studium in Paderborn habe ich in Tübingen Medienwissenschaft studiert. Danach ging ich zum ZDF nach Mainz, zu 3sat als Autor und Redakteur. Da habe ich hauptsächlich bei „neues“ über Computer-, Technik-, Netz-Themen und Games berichtet hat. 2009 bin ich dann zum SWR nach Stuttgart gewechselt, habe dort in verschiedenen Redaktionen gearbeitet und 2012 volontiert. Anschließend ging ich wieder zurück nach Mainz zu ARD aktuell: aktuelle Nachrichtenbeiträge, Live-Schalten und Magazin-Beiträge, unter anderem, für die Tagesschau aus Rheinland-Pfalz. Seit 2019 arbeitet ich für die Redaktion SWR aktuell, hauptsächlich als Reporter und Redakteur. Mit dem Start des "SWR Aktuell Update" 2020 moderiere ich auch die Nachrichten.



So arbeite ich für den SWR

Ich bin, zum Glück, viel unterwegs und sammle Geschichten, die ich dann optisch und inhaltlich möglichst interessant und spannend erzähle – am besten für alle unsere Medien. Das ist für mich das Schönste am Job.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… mache ich möglichst viel Sport, lese, genieße tolle Serien und (Dokumentar-)filme oder spiele online mit meinen Freunden.

Als Speaker im Einsatz

