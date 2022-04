per Mail teilen

Als Online-Stratege ändern sich die Rahmenbedingungen für Stefan Köhlers Arbeit nahezu täglich. Was da hilft? Ein offenes Mindset und eine klare Vision.

Biografie

Stefan Köhler, Jahrgang 1985, ist ausgebildeter Redakteur und studierter Online-Journalist. Bereits 2010 während seines Studiums begann er, beim jungen SWR Angebot DASDING zu arbeiten. Ab 2012 war er sechs Jahre lang maßgeblich an Aufbau und Weiterentwicklung des Projekts DASDING vor Ort beteiligt. 2018 übernahm Stefan Köhler als Online-Chef die Gesamtverantwortung für das digitale Portfolio von DASDING, baute unter anderem das erste Podcast-Team von DASDING auf und war maßgeblich an der Neu-Entwicklung der DASDING Radio App beteiligt. Er war in dieser Funktion stellvertretender Online-Chef von SWR3, bis er 2020 die Leitung der Arbeitsgruppe ‚Junge Newsformate‘ übernahm, aus der NEWSZONE, das neue Nachrichtenangebot für die Generation Z, hervorging.

So arbeite ich für den SWR

Als Online-Chef von DASDING bin ich für die strategische Steuerung und Weiterentwicklung des digitalen Portfolios aus Web & App, Social Media, Webvideo und Podcast zuständig und beschäftige mich dabei intensiv damit, wie unser Content plattform- und zielgruppengerecht junge Menschen dort erreicht, wo sie Medien nutzen. Bei unserem neuen Angebot NEWSZONE bin ich als strategische Leitung für die Content-Strategie und das Zusammenspiel zwischen NEWSZONE-App und den zugehörigen Social-Media-Accounts sowie den strategischen Aufbau des Redaktionsteams zuständig. Dieses Team besteht sowohl aus SWR-News-Profis als auch aus Neu- und Quereinsteger*innen mit diversen Profilen. Als Leiter von Teams und Arbeitsgruppen sind mir ein flexibles, innovatives Mindset sowie Empathie und Förderung eigenverantwortlichen Arbeitens wichtig. Bedeutendster Faktor für erfolgreiche Teamarbeit aus meiner Sicht: ein gemeinsames Ziel, an das alle glauben.

Als Speaker im Einsatz

Lehrauftrag für Social Media an der Fakultät für Informationsmanagement und Medien an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft

Gast-Vortrag im Studiengang Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt

Gast-Vortrag an der Burda Journalistenschule

SWR Social Media Day

Und wenn ich nicht im Dienst bin...

… gilt meine Leidenschaft der Natur- und Landschaftsfotografie und bin ich als Vater von zwei Töchtern für meine Familie da.

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de