Larissa Weil

Als echtes „SWR-Kind“ brenne ich für den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk und freue mich jedes Mal, wenn ich mit meiner Arbeit andere Menschen für den SWR als Arbeitgeber begeistern kann.

Biografie

Der berufliche Weg führte 2011 ohne Umwege zum SWR: Auf drei Jahre duales Studium mit dem sperrigen Namen „BWL-Industrie/Dienstleistungsmanagement“ in und mit dem SWR, folgte 2014 der Einstieg als „Young Professional“ in der Abteilung Personalstrategie & -controlling. Klingt nicht weniger sperrig, ist aber umso spannender und umfasst die Themenfelder HR-Strategie und Employer Branding mit den Aufgaben Personalmarketing und Personalgewinnung, Digitales Recruiting, Social Media Marketing

So arbeite ich für den SWR

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen kümmere ich mich darum, den SWR als attraktiven Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren und bin für die strategische Ausrichtung unseres Personalmarketings zuständig. Begeisterung ist ja bekanntlich ansteckend und so versuchen wir etwa im Rahmen des Employer Brandings anderen „Young Professionals“ nahezubringen, warum der SWR so spannend ist. Darüber hinaus kümmere ich mich um strategische Grundsatzfragen im Personalbereich und arbeite an der Erstellung und Ausarbeitung von Tarifverträgen mit. Die Möglichkeit dadurch den „SWR von morgen“ mitzugestalten, macht große Freude.

Als Speakerin im Einsatz

Interkultur trifft SWR zum Thema: Wie gewinnen wir diverses Personal für den SWR

Hochschule trifft SWR zum Thema: SWR-Arbeitgeberattraktivität

Verschiedene SWR Barcamps zu den Themen: Candidate Journey – die Reise der Bewerber und Employer of choice – werde zum Corporate Influencer für den SWR

Jugendfilmpreis Film & Media Day – Der SWR als Arbeitgeber

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… gibt’s mich singend und tanzend irgendwo in meiner Wohnung

… stell ich mir immer die Frage, wo es hoffentlich gleich das nächste Eis gibt

… liebe ich gute Bücher und interessante Podcasts – danke ARD-Audiothek, dass es dich gibt

… bin ich Freundin, Tochter, Enkelin & Tante – alles von Herzen

