Wie erkenne ich Trolle, Hater und Bots in den Kommentarspalten und wie gehe ich am besten mit ihnen um? Wie schaffe ich für meine Community im Netz einen sicheren Raum für Diskussionen und Meinungsaustausch? Damit beschäftigt sich Sophia Krafft bei uns.

Biografie

1986 in der Nähe von Leipzig geboren, faszinierte mich als junge Erwachsene vor allem der Ost-West-Konflikt und warum „Ossis“ und „Wessis“ sich auch viele Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch mit so vielen Vorurteilen gegenüberstehen. Während meines Studiums der Publizistik, Politikwissenschaft und Anglistik im schönen Mainz arbeitete ich viele Jahre als freie Mitarbeiterin im Printbereich. 2012 begann ich, mich mit Kommentaren im Netz zu beschäftigen: Im Rahmen meiner Magisterarbeit untersuchte ich, wie User-Kommentare unter Online-Artikeln die Arbeit und das Selbstbild von Journalist:innen verändern. Anschließend tauchte ich als Social Media Managerin, u.a. in der Pressestelle der Uni Koblenz-Landau und der Steigenberger Hotels AG, immer weiter in die Welt von Facebook, Instagram & Co. ein. Seit 2021 koordiniere ich mit meiner Kollegin Katja Espey den Community Management Desk des SWR und bin so ganz nah an den Themen dran, die unsere User bewegen.

So arbeite ich für den SWR

Als Teil des Distributionsmanagements treibe ich das Thema Community Management im SWR voran, betreue den zentralen Community Management Desk und gebe in Workshops mein Wissen weiter. Hierbei interessiert uns vor allem die Frage, wie man für seine Community im Netz einen sicheren Raum für Diskussionen und Meinungsaustausch schafft, sowie der Umgang mit Hatespeech und Falschinformationen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… entspanne ich offline mit meiner Familie in unserem schönen Garten, gehe auf Konzerte oder trinke ein Glas Rheinhessen-Wein mit meinen Freundinnen.

