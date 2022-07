Sabine Stöhr möchte - besonders für junge Leute - das Fenster nach Russland offenhalten, obwohl sich zurzeit ein dunkler schwerer Schleier über das Land legt. Russland ist und bleibt das größte Land der Erde mit Ressourcen, auf die wir nicht verzichten können und ohne dessen Daten und Zutun wir in der Klimapolitik nicht erfolgreich sein werden.

Außerdem legt sie Wert darauf, über die Ursachen und Folgen des russischen Angriffskrieges aufzuklären. Und ja, es ist kompliziert…

Biografie

Schon während ihres Studiums (Geografie & Russisch) war sie regelmäßig im Westen Russlands unterwegs. Es folgten Reisen auf die Krim, nach Belarus und mit der Transsib an den Baikalsee, später auch weiter in den Osten Russlands bis zur Insel Sachalin. Zwischendrin war Sabine Stöhr Korrespondentenvertreterin für den hr im ARD-Studio Prag und Stipendiatin des Journalistenprogramms IJP. In dessen Rahmen arbeitete sie als Gastjournalistin in den Niederlanden.

Ihr Herz aber hängt an Osteuropa und Russland:

Zuletzt war Sabine Stöhr als Hörfunk-Korrespondentin für den WDR im ARD-Studio Moskau. Dort berichtete sie u. a. darüber, was Russlands prägt und bewegt, über die Wirtschaft, die Fußballweltmeisterschaft 2018, die Wahl des ukrainischen Präsidenten Selenskyjs 2019 und natürlich täglich über das, was in der Politik passiert.

Währenddessen reiste sie mehrmals in die Ukraine, den Kaukasus und nach Zentralasien.

Bei ihrer Arbeit hat sie täglich erfahren, wie russische Staatspropaganda und Desinformation funktionieren und was sie für die Bevölkerung bedeuten.

So arbeite ich für den SWR

Für die Redaktion von SWR4 RP arbeite als Redakteurin und Moderatorin in Hörfunk und Online. Für andere Redaktionen produziere ich Beiträge zu Hintergrundthemen.

Zuletzt bin ich im SWR Fernsehen und Hörfunk als Russland-Expertin präsent gewesen.

Als Speakerin im Einsatz

in Schulen

iMedia

bei den „Koblenzer Wochen der Demokratie“

regelmäßige Auftritte in den mehr als 60 Hörfunkwellen der ARD und des Deutschlandradios

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… halte ich mich auf dem Laufenden zum Angriffskrieg in der Ukraine und darüber, wie es den Menschen in Russland geht: chatte, recherchiere.

Jeden Samstag freue ich mich aufs Online-Yoga mit der Gruppe in Moskau.

Ich verschlinge Literatur aus Osteuropa, backe und baumel‘ mit Vergnügen alleine oder zusammen in der Natur.

