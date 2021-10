Dr. Roland Beutler

Roland Beutler arbeitet an der zukünftigen Verbreitung von Inhalten des ÖRR, z.B. als Projektleiter 5G Media2Go, und vertritt ARD und SWR in nationalen/internationalen Gremien.

Biografie

Roland Beutler studierte Physik an der Universität Stuttgart und promovierte in mathematischer Physik am Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart. Seit 1993 arbeitet er beim Südwestrundfunk, anfänglich in der Frequenzplanung, bis heute beschäftigt er sich mit strategischen Aspekten der Programmverbreitung. In dieser Funktion ist er auch in der European Broadcasting Union (EBU) tätig und hat in den vergangenen 20 Jahren mehrere Programme und Projektgruppen geleitet. Aktuell ist er Chairman des strategischen Programms „Distribution“. Außerdem ist er Mitglied der Steering Group der 5G Media Action Group.

So arbeite ich für den SWR

Meine Tätigkeit beim SWR orientiert sich an den Fragen: "Wie verbreiten wir zukünftig unsere linearen und nichtlinearen Inhalte? Auf welchen Wegen, mit welchen Technologien, für welche Endgeräte und unter welchen regulatorischen und wirtschaftlichen Randbedingungen?"

Deshalb bin ich seit mehr als zehn Jahren für den SWR und die ARD in zahlreichen nationalen und vor allem internationalen Gruppen und Gremien tätig. Meine Arbeit lässt sich am besten als Interessensvertretung in den Bereichen beschreiben, in denen die Grundlagen für die zukünftige Verbreitung unserer Inhalte gelegt werden. Dies schließt technische, regulatorische und wirtschaftliche Aspekte ein.

Als Speaker im Einsatz

EBU Technical Assembly

EBU Konferenzen Forecast und BroadThinking

5G World Conference

WBU-IMCG Forum, Genf

GSMA Mobile World Congress, Barcelona

SET Conference, Sao Paolo

Free TV Australia Engineering Meeting and Seminar, Sydney

Münchner Medientage

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... reise ich gerne rund um den Globus in exotische Länder, zum Tauchen und zum Entdecken von Natur und anderen Kulturen.

