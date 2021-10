„Terrae incognitae“ inspirieren Philipp Bitterling. Auf unbekannten Wegen und mit innovativen Ideen will der stets wissbegierige Programmentwickler neue Impulse geben.

Biografie

Philipp Bitterling, Jahrgang 1970, ist Programmentwickler mit Leib und Seele. „Terrae incognitae“ interessieren ihn brennend und so ist er beständig auf der Suche nach innovativen Content für alle Plattformen. Erdung gibt ihm dabei sein Job als Leiter der Abteilung Programmplanung und Programmentwicklung sowie der Unit „Factual Entertainment & Comedy“, wo er mit seinem ebenso wissbegierigen und neugierigen Team auf die Suche nach Trends geht und Neues ausprobiert. Bitterlings Ziel ist es, neue Impulse in den SWR zu bringen, die auch eine jüngere Zielgruppe interessieren. Da sich die Medienwelt ständig ändert, wird ihm dabei niemals langweilig. Anders als bei seinem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Trier, das ihn nach seinem Staatsexamen dazu brachte, noch aktiver in den Journalismus einzusteigen. Nach einem Volontariat bei Radio RPR in Ludwigshafen, drei Jahren bei SWR 3 und 18 Jahren beim WDR ist Bitterling nun wieder im Südwesten zurück – und fühlt sich pudelwohl. Hier lässt sich wunderbar innovieren.

So arbeite ich für den SWR

In der Programmentwicklung sorge ich für Inputs für alle Plattformen. Dabei bin ich beständig auf der Suche nach Partnern in den Fachabteilungen, die gemeinsam mit der Entwicklung Neues wagen wollen. Darüber hinaus vernetzen mein Team und ich die Innovationen im SWR und sorgen dafür, dass Wissen weitergegeben und begangene Fehler nicht wiederholt werden müssen.

Als Speaker im Einsatz

EBU Creative Forum Berlin

Pact (unabhängige britische Produzenten-Vereinigung)

Bremer Fernsehpreis

RTL-Journalistenschule

Universität Trier

Und wenn ich nicht im Dienst bin...

... reise und gärtnere ich, laufe, wandere und tauche ich gerne. Und demnächst möchte ich mit meinem nagelneuen Metalldetektor in Süddeutschland alte Römerschätze heben.

