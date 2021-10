per Mail teilen

Ganz okay ist nicht okay! Nach diesem Motto wollen Maxi Droste und Team qualitativ hochwertiges Programm featuren, das die ARD Mediathek zur digitalen Heimat für ein Streaming-Publikum macht.

Biografie

Seit Juni 2020 leitet sie die Redaktion der ARD Mediathek und ist stellvertretende Head of Content. Zuvor verantwortete Maxi Droste in Stuttgart eine Digital-Unit des SWR und die Redaktion SWR Heimat. Nach ihrem Volontariat beim Südwestrundfunk hat sie für unterschiedliche Redaktionen als Filmemacherin und Presenterin gearbeitet und war als Reporterin und Redakteurin für DASDING und bei den Fernsehnachrichten SWR Aktuell Rheinland-Pfalz im Einsatz. In Mainz hat die gebürtige Frankfurterin Publizistik, Psychologie und Theaterwissenschaft studiert.

So arbeite ich für die digitale Zukunft der ARD

Tägliche redaktionelle Aktualisierung und Editierung der ARD Mediathek auf allen zur Verfügung stehenden Verbreitungswegen, inklusive Social-Media-Kanälen - mit dem Ziel, bestehende Nutzergruppen zu vergrößern und neue Nutzergruppen zu erreichen. Kuratierung eines inhaltlich abwechslungsreichen und visuell ansprechend gestalteten Angebots mit wiedererkennbarerer Nutzeransprache.



Als Speakerin im Einsatz

DOKVILLE 2021, Stuttgart

Social Media Tag BR 2020, München

U35 Digitalworkshop hr 2020, Frankfurt a. M.

Medientage Mitteldeutschland 2019, Leipzig

Media Tasting 2019, Stuttgart

webmontag frankfurt 2019, Frankfurt a. M.

SWR Social Media Day 2019, Mainz

SWR Barcamps 2018 + 2019, Stuttgart/Mainz/Baden-Baden

Aktiv auf folgenden Kanälen