„Ich liebe meinen Job, ich muss nie wieder arbeiten“. Das war früher mal das Credo von Max Lotter. Nach fast zwei Jahren gesundheitsbedingter Pause schätzt er Auszeiten nun mehr. Die Leidenschaft fürs Radio und für die Arbeit mit jungen Menschen bleibt trotzdem unverändert.

Biografie

Mit 11 Jahren eine Kinderradiosendung im Lokalfunk moderiert. Paul Maar als ersten Interviewpartner investigative Fragen gestellt („Warum sind Sams Punkte eigentlich blau?“). Vormittags Abitur gemacht, nachmittags die ersten Radiosendungen moderiert. Die Liebe zum Radio zeichnete sich für Max Lotter schon recht früh ab. 1987 im fränkischen Bamberg geboren, absolvierte er nach dem Zivildienst in der ambulanten Pflege ein journalistisches Volontariat. Anschließend schloss er noch das Studium der Kommunikationswissenschaft mit BWL und Politik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ab. Seit 2014 lebt und arbeitet er für DASDING in Baden-Baden. Erst als Moderator, Redakteur und CvD. Seit 2017 ist er als stellvertretender Programmchef und Teamleiter Radio Ansprechpartner für ca. 100 Mitarbeitende, vorwiegend aus der sogenannten Gen Z. Nach einer Leukämieerkrankung im April 2021 stieg er im Oktober 2022 wieder in den Job ein. Seine Erlebnisse während dieser Zeit verarbeitete er im DASDING-Podcast „Land of infusion – meine Reise durch die Chemotherapie“.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

Ich werde oft gefragt, was ich denn in meinem Beruf so mache. Die kurze Antwort lautet: Zusammen mit meiner Programmchefin leite ich DASDING. Für die ausführliche Antwort brauche ich mehr Zeit. Denn kein Tag ist wie der der andere. Zum Beispiel sitzt man vormittags an der strategischen Evolution des Radioprogramms und der Entwicklung von Gewinnspielen fürs Radio, am Nachmittag führt man Bewerbungsgespräche, baut kurzfristig den Dienstplan um und gibt einem Mitarbeitenden ausführliches Feedback. Nur der Morgen beginnt immer gleich: Die halbstündige Teamtime ist immer für Mitarbeitende reserviert. Eine Art Sprechstunde für den persönlichen Austausch mit meinem jungen Team: Vom kurzen Smalltalk bis zum offenen Ohr bei Problemen oder persönlichen Anliegen. Die Couch steht schließlich nicht umsonst in meinem Büro.

Als Speaker im Einsatz

Vortrag: „Speaking of Gen Z: Was wir mit zielgruppengerechter Sprache bewirken können“ (Betriebsversammlung, Telekom)

Panel: „Future Leadership - neue Kompetenzen, neue Führung?“ (INDABA, CONTRACT)

Vortrag: „Fünf Botschaften aus meiner Reise durch die Chemotherapie“ (div. Vorträge für klinische Einrichtungen)

Und wenn ich nicht im Dienst bin…

… findet man mich meistens in der Küche. Während andere beim Kochen nur Stress verspüren, ist es für mich die perfekte Art, zu entspannen. Zudem ist die eigene „Risotteria“ der Plan B, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Liebe zum Radio doch mal erlischt.

Aktiv auf folgenden Kanälen

Max Lotter auf LinkedIn

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de