Als engagierter Wissenschaftsjournalist ist Martin Schneider kritischer Begleiter der Wissenschaft und setzt sich für wissenschaftlich fundierte Berichterstattung ein.

Biografie

Martin Schneider, Jahrgang 1960, studierte Philosophie, Biologie und Germanistik in Aachen, Wien und Münster. Nach zwei Jahren in der Pressestelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft arbeitete er als freier Wissenschaftsjournalist für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften (u.a. Süddeutsche Zeitung, ZEIT, Bild der Wissenschaft, VDI-Nachrichten) und Fernsehsender (NDR, SDR, Sat1, Vox). 1996 kam er als Redakteur in die Fernseh-Wissenschaftsredaktion des SWR bzw. SDR, seit 2019 leitet er die SWR Redaktion Wissenschaftsmagazine und -dokumentationen. Seit 2007 ist Martin Schneider Mitglied des Vorstands, seit 2011 Erster Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz (WPK) e.V, Deutschlands Verband der Wissenschaftsjournalisten.

So arbeite ich für den SWR

Zu meiner Redaktion gehören die Magazinsendungen Odysso, Planet Wissen und W wie Wissen. Darüber hinaus produzieren wir Dokus für ARTE, die Sendereihe „betrifft“ und „Die Story im Ersten“. Zurzeit gestalten wir den digitalen Wandel – von der „linearen“ Ausstrahlung hin zur Distribution in der Mediathek.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

…kümmere ich mich als Vorsitzender der WPK darum, wie sich die Bedingungen für guten Wissenschaftsjournalismus in Deutschland verbessern lassen und beobachte die Forschungspolitik und -förderung in Deutschland, die in den Medien viel zu selten behandelt wird.

Als Speaker im Einsatz

Konferenz „Wissenswerte“ (jährlich)

Diverse europäische Wissenschaftsjournalismus-Konferenzen

EBU (European Broadcasting Union) -Konferenzen

World Conference of Science Journalists

World Conference of Science and Factual Producers

Viele Vorträge an Unis

Lehrauftrag „Journalistisches Schreiben“ am KIT 2013 - 2017

