Wo Menschen gemeinsam Emotionen leben, bin ich am liebsten: Von Olympischen Spielen bis Vierschanzentournee transportiere ich als Sportmoderatorin die großen Sportereignisse live für die Zuschauer:innen. Ein Traumjob!

Biografie

Schon während ihres Studiums an der Hochschule der Medien in Stuttgart arbeitete Lea Wagner (Jahrgang 1994) für die SWR Sportredaktion. Nach ihrem Volontariat bei der rt1.media group in Augsburg kehrte Lea Wagner 2018 zum SWR zurück und war damals die jüngste Moderatorin im Team von SWR Sport. 2021 etablierte sie sich in der ARD und moderiert seitdem „Sportschau 2. Liga“ und präsentiert zusammen mit Skisprunglegende Sven Hannawald das Skispringen im Ersten.

So arbeite ich für den SWR

Als Moderatorin präsentiere ich SWR Sport, Sport am Samstag und die Sport Extra-Sendungen. Zudem bin ich im Ersten freitags für „Sportschau 2. Liga“ im Einsatz, bei Sonderübertragungen der Sportschau sowie beim DFB-Pokal, der Deutschlandtournee, bei der Fußball-EM und WM und bei den Olympischen Spielen. In der Wintersportsaison moderiere ich die Skisprung-Übertragungen im Ersten gemeinsam mit ARD-Experte Sven Hannawald. Außerdem bin ich auch als Autorin und Social Media Redakteurin tätig.

Als Speakerin im Einsatz

an Hochschulen, Schulen, Institutionen

bei Talks und Podiumsdiskussionen

bei Sportveranstaltungen und Unternehmen

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… treibe ich selbst gerne Sport – ob Skifahren, Wandern oder Joggen, koche gerne und sehe so viel wie möglich von der Welt.

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de