Debattenkultur im Netz neu denken und auf Plattformen wie Twitch neue Experimente wagen – Katharina Röben gelingt das als Moderatorin des Debattenformats MixTalk.

Biografie

Die Journalistin und Moderatorin Katharina Röben studierte in Berlin und Dublin Theaterwissenschaft, Publizistik-, Kommunikations- und Medienwissenschaft. Nach ihrem Master brachte sie ein journalistisches trimediales Volontariat zum SWR. Im Anschluss arbeitete sie für unterschiedliche Formate für das SWR Fernsehen, u.a. SWR Aktuell Baden-Württemberg und SWR Landesschau Baden-Württemberg. Seit 2020 ist sie als Host beim SWR-Format Ökochecker, einem Format für Youtube, Instagram und TV. Komplexe Klima- und Umweltthemen werden hier verständlich erklärt – von Klimabilanzen der Fleischersatzprodukte über Baumethoden der Zukunft bis hin zur Wasserknappheit in Deutschland. Seit 2021 ist sie Moderatorin und Redakteurin beim Online-Debattenformat MixTalk auf dem Twitch-Kanal der ARD. Außerdem ist sie als Reporterin und Planerin für den rbb tätig, zuletzt für das ARD-Mittagsmagazin und rbb Kultur – Das Magazin.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

Wie bereitet man sich auf ein Interview vor, ohne die Gesprächspartner:in zu kennen? Dieser Herausforderung stelle ich mich beim Dialogformat MixTalk. Hier bringen wir geladene Gäste und Teilnehmende aus der Community, die sich spontan dazu schalten, zusammen. Ich decke dabei in den wöchentlichen Debatten ein breites Spektrum gesellschaftspolitischer Themen ab – von Klimapolitik über Gaming bis hin zum Umgang mit Social Media. Gleichzeitig gilt es für mich als Moderatorin des Live-Formats, nie den Chat aus den Augen zu verlieren und die Meinungen der Community aktiv in die Debatte mit einzubringen. Als Teil der Redaktion wirke ich zudem an Planung und Ausarbeitung der Inhalte mit. Mein Anliegen ist es, auch für komplexe und sensible Themen den richtigen Ton zu finden, nahbar und empathisch, und neue ARD-Formate für eine jüngere Zielgruppe voranzubringen. In meiner Arbeit für andere Redaktionen – vor und hinter der Kamera – setze ich außerdem immer wieder Schwerpunkte auf Kultur- sowie Klima- und Umweltthemen.

Als Speakerin im Einsatz

Moderation Panel Stuttgarter Medienkongress

Host MixTalk, ARD Twitch

Alumni Institut für Moderation (HdM, SWR)

Und wenn ich nicht im Dienst bin…

… bin ich mit meiner analogen Kamera unterwegs, auf der Suche nach dem nächsten Motiv. Man trifft mich aber auch gerne wahlweise im Theater, Museum oder Kino an.

Aktiv auf folgenden Kanälen

