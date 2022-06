Julia Kaltenbacher

Julia erfindet und organisiert im Team SWR Medienstark Projekte und Angebote, die Medienkompetenz fördern – für Kinder, Jugendliche und alle anderen Zielgruppen.

Biografie

Nach meinem Diplom (Medienwirtschaft, HdM Stuttgart) ging ich für meinen Master in Europastudien an die Uni Tübingen und für das Praktikum ins Verbindungsbüro der ARD in Brüssel. Zurück in "the Länd" absolvierte ich im SWR ein zweijähriges Trainee-Programm und lernte so viele Bereiche und Menschen in SWR und ARD kennen. Seit 2011 ist mein Heimathafen die SWR Kommunikation – wo ich nach Stationen in der Medienforschung und bei Markenführung und Design bereits seit 2017 im Bereich Presse & Public Affairs Teil des Teams Medienstark bin.

So arbeite ich für den SWR

Angetrieben von der Vision einer redaktionellen Gesellschaft, in der jede:r selbstverantwortlich zwischen Fakten und Unwahrheiten zu unterscheiden weiß, entwickle ich Konzepte für medienpädagogische Projekte und Angebote und setzt diese um – gerne für Kinder und Jugendliche und insbesondere im Hinblick auf den Themenkomplex "Desinformation". Ich bin Projektleiterin für den ARD Jugendmedientag, verantworte die Fakefinder-Welt, habe die Entwicklung des Enthassers begleitet und die Dschungeltour als digitales Spiel für Grundschulkinder ins Netz gebracht.

Als Speakerin im Einsatz

Workshops bei Fachtagungen (z.B. Stuttgarter Tage der Medienpädagogik, iMedia, Medienkompetenztage / Woche der Medienkompetenz)

Seminare an Hochschulen

Seminare für Lehrkräfte

Workshops mit Jugendlichen und Kindern (digital und vor Ort)

Impulsvorträge und Workshops bei Bildungseinrichtungen und -partnern

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

Die Family, die Yogamatte und der geheime Dachgarten! Außerdem bin ich gern in der Natur, durchkämme den Stuttgarter Kessel mit dem Fahrrad, bekoche liebe Menschen und lese, reise, streame.

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de