Dominique Hoffmann findet neue technische Lösungen für die Verbreitung von linearen und non-linearen SWR Inhalten.

Biografie

Dominique Hoffmann (M. Sc.) leitet die Hauptabteilung Distribution und Entwicklung in der Direktion Technik und Produktion beim Südwestrundfunk. Nach ihrem Studium „Medien und Informationswesen“ (Dipl.-Ing. (FH)) und „Communication and Mediaengineering“ (M. Sc.) an der Hochschule Offenburg kam sie 2006 zum Südwestrundfunk. Sie startete ihre berufliche Karriere als System- und Projektingenieurin, arbeitete von 2012-2017 als persönliche Referentin des Direktors Technik und Produktion und leitete von 2017 bis 2020 die Abteilung Produktionssysteme, bevor sie 2020 die Leitung der Hauptabteilung Distribution und Entwicklung übernahm.

So arbeite ich für den SWR

In der Hauptabteilung Distribution und Entwicklung sind alle technischen Bereiche vereint, die an der Distribution beteiligt sind. Hierbei einerseits für die "klassischen" linearen Verbreitungswege, aber auch für die non-linearen Plattformen. Mein Team und ich sorgen für eine optimale Aufbereitung, Nutzbarkeit und Auffindbarkeit unserer Produkte.

Als Speakerin im Einsatz

Innovation und Digitalisierung – Hochschulen treffen SWR

Hochschule Offenburg – Gastrednerin, Gastdozentin

Fachtagungen – Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG), European Broadcasting Union (EBU)

ARD/ZDF – Förderpreis Frauen + Medientechnologie

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… bin ich am liebsten draußen unterwegs: zu Fuß, auf dem Fahrrad oder unter Wasser, dort gelegentlich auch mit Haien.

