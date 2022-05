Verändertes Nutzerverhalten, Aufmerksamkeitsökonomie, Benchmarking, Szenarioplanung und der stetige Blick in eine unsichere Zukunft in einer komplexen Medienwelt – nicht weniger muss unsere Unternehmensstrategie leisten. Dafür stehe ich als Strategiechef des SWR.

Biografie

Daniel Zimmermann, Jahrgang 1987, absolvierte von 2007 bis 2011 den International Management Double Degree (IMX) an der Lancaster University (UK) und der ESB Business School in Reutlingen. Von 2011 bis 2016 arbeite er als Strategieberater bei Monitor Deloitte in München und begleitete als Projektleiter zahlreiche Projekte mit strategischen Fragestellungen in der Automobil-, Telekommunikations- und Medienbranche. 2016 bis 2020 promovierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität und beschäftigte sich mit der Fragestellung wie der Einsatz neuer Technologien im Dienstleistungsmanagement das Kundenerlebnis verändern kann. Bis zu seinem Start beim SWR arbeitete er bei der Seven.One Entertainment Group, wo er als Projektleiter den Strategie-Prozess maßgeblich vorangetrieben und das Unternehmen für die aktuellen Herausforderungen des Marktes gewappnet hat.

So arbeite ich für den SWR

Kundenorientierung, Marktorientierung, in die Zukunft gerichtet. Das alles sind wesentliche Bestandteile für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie. Eine Strategie ist aber nichts wert, wenn sie nicht vom Unternehmen getragen wird. Daher sind auch Kommunikation und Transparenz wesentliche Bestandteile. In meiner Arbeit versuche ich die Unternehmensstrategie des SWR ständig zu hinterfragen, uns bestmöglich für die VUCA Welt aufzustellen und bei vielen Veränderungen, digitaler Transformation und anderen Herausforderungen, die Mitarbeiter stets mitzunehmen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... findet man mich häufig auf Spielplätzen, in Fußballstadien, auf Golfplätzen und immer wieder auch mal gerne vor der Playstation.

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de