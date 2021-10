per Mail teilen

Kann eine künstliche Intelligenz die Verkehrsnachrichten im Radio lesen? Wie sieht der Journalismus der Zukunft aus? Zu diesen Themen und anderen ist die Expertise unserer SWR- und ARD-Kolleginnen immer wieder gefragt. In der SWR Speaker Lounge stellen wir die Kolleg:innen mit ihren Schwerpunkten vor. Viel Erfolg beim Stöbern!

Wie arbeiten Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten? Mit welchen Themen befasst sich Datenjournalismus und wie funktioniert das überhaupt? Was macht Instagram-Formate wie „@ichbinsophiescholl“ so erfolgreich? Zu diesen und vielen weiteren Fragen und Themen ist regelmäßig die Expertise unserer SWR- und ARD-Kolleginnen gefragt – sei es bei Fachtagungen und Kongressen wie Re:publica, Münchner Medientage, Media Tasting, Content Convention oder bei Podiumsdiskussionen aber auch an Unis, Hochschulen und auf vielen Plattformen und Bühnen mehr.

Deshalb gibt es jetzt ganz neu eine SWR Speaker Lounge, in der wir die Kolleg:innen, die regelmäßig im Einsatz sind, mit ihren Schwerpunkten vorstellen. Viel Erfolg beim Stöbern! Und für alle, die keine Medien-Expert:innen suchen: Seien auch Sie gerne neugierig und überrascht, wie viele spannende und versierte Kolleg:innen im SWR arbeiten.