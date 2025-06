"Guten Tag, mein Name ist Sonja, im selben Atemzug muss ich meine Zwillingsschwester Dunja nennen, wir sind ohneeinander nicht zu denken, wie das halt so ist bei eineiigen Zwillingen. Deswegen sind wir natürlich auch gefragt als rotzinorm-Zwillinge, solch ein Interesse bleibt ja nicht aus, wenn man sich selbst fast nicht auseinanderhalten kann! Wir leben in Smeilingen, hier kommen wir her, hier bleiben wir auch, wir genießen unser Leben in diesem wunderschönen und friedlichen Ort. Wissen Sie, als Eineiige erlebt man genug crazy Zeug, das macht uns am Ende eben auch so heimatverbunden. Ihre Dun-! Nee, Sonja!"