Jorge González als Austausch-Lehrer Juan Jiménez

Jorge González bringt als kubanischer Austauschlehrer Juan Jiménez südländischen Schwung ins beschauliche Smeilingen. © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Guido Engels SWR © ARD/SWR/Constantin Entertainment/Guido Engels

Smeilingen ist eine große Community, ein Gesamtformat, das sogar als Ort einen eigenen Social-Media-Kanal hat. Ich finde es ein großartiges Konzept, bei dem so viele verschiedene Charaktere zusammenkommen. Und die Figur des Herrn Jiménez ist wie maßgeschneidert für mich.

Herr Jiménez ist ein engagierter Austauschlehrer aus Kuba mit Vorliebe für Naturwissenschaften – und gleich zwei Problemen: Seine Aussprache ist nicht allzu verständlich und seine Art des Lehrens ist für die Schüler:innen (und deren Eltern) so skurril, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase mausert er sich jedoch schnell zu einem der beliebtesten Lehrer an der Schule: Endlich „verstehen“ die Schüler:innen auch die schwierigsten Zusammenhänge! Also glauben sie zumindest, wenn sie ihn richtig verstanden haben...