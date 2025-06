Elena Uhlig als Apothekerin Yasmin Wegener. ©ARD/SWR/Constantin Entertainment/Alex J. Moll SWR ARD/Constantin Entertainment/Pirates World

Smeilingen ist ein kleines Dorf mit fiktiver Gemeinschaft - und außerdem ein ganz tolles Format mit tollem Konzept. Ich mag Sketche, und ich mag Leichtigkeit. Wir nehmen unsere Figuren ernst und versuchen ihnen in ihrer Absurdität gleichzeitig eine Leichtigkeit zu geben. Und wir sind auf jeden Fall lustiger als unser Nachbardorf Weiningen.

Yasmin Wegener betreibt die Dorf-Apotheke in dritter Generation. Dabei bietet die Apothekerin auf Nachfrage auch weitere Dienste an: Als Autodidaktin untersucht sie ihre Mitbürger:innen als Ärztin, Zahnärztin und springt auch als Tierärztin ein. Die Diagnosen googelt sie oft, und manchmal muss die Apothekerin zunächst ein YouTube-Video konsultieren, bevor sie größere Handgriffe vornimmt. Unter Umständen geht dabei aber trotzdem mal was „schief“. Dabei ist sie alles andere als eine Hochstaplerin, sondern handelt völlig selbstlos: Weil Arzttermine auf dem Land rar gesät sind, will sie einfach nur der Gemeinschaft helfen.