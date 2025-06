„Gemeinsam mit dem SWR haben wir eine Sketch-Comedy für die ARD entwickelt, die es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab: ‚Smeilingen‘ ist eine Symbiose aus Sketch-Comedy und Comedy-Serie in einem fiktiven Dorf, dessen schräge und kauzige Bewohner von einer für dieses Genre sehr ungewöhnlichen und hochkarätigen Star-Besetzung gespielt werden. Beste Unterhaltung mit den beliebtesten Stars des Landes, die sich die Sketch-Klinke in die Hand geben. Was will man mehr? ‚Tatsächlich Liebe‘ lässt grüßen!“