Den Adrenalinrausch des Motorsports hat der SWR beim Podcast-Release in Koblenz erlebbar gemacht: Bei einem Simracing-Turnier konnten lokale Influencer und ihre Communities an virtuellen Rennen über die Nordschleife teilnehmen. Das Event wurde durch Streaming ins Digitale erweitert und mit einem Talk mit Einblicken in die Recherche zum Podcast ergänzt.

„Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring“ – ab sofort in der ARD-Audiothek , neue Folgen immer freitags.