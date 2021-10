per Mail teilen

Die Morningshow (Montag bis Freitag, 5–9 Uhr)

Anneta Politi und Kemal Goga präsentieren im zweiwöchigen Wechsel mit Sascha Zeus und Michael Wirbitzky „Die SWR3 Morningshow“. Montag bis Freitag von 5 bis 9 Uhr gibt es aktuelle Informationen für einen guten und informativen Start in den Tag. Dazu gehören neben Nachrichten und Verkehr auch Servicetipps, Wetter und Comedy.

Die Vormittagsshow (Montag bis Freitag, 9–12 Uhr, Samstag 8–12 Uhr)

Nicola Müntefering und Kristian Thees moderieren „Die SWR3 Vormittagsshow“ im wöchentlichen Wechsel. Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr werden die Zuhörer mit einer Kombination aus Musik, Unterhaltung und Hintergrundgesprächen mit interessanten Interviewpartnern zu aktuellen Themen versorgt.

Topthemen am Mittag (täglich, 12–13 Uhr)

Das Mittagsmagazin „Topthemen am Mittag“ informiert täglich an sieben Tagen der Woche zwischen 12 und 13 Uhr über gesellschaftlich relevante Themen aus vielen Bereichen, wie z. B. Politik, Wirtschaft, Boulevard, Sport, Medien, Umwelt, Wissenschaft, Verkehr und Verbraucher. Die Moderatoren Stefan Hoyer, Anno Wilhelm und Simone Sarnow geben so einen Überblick über die Ereignisse und aktuellen Themen des Tages.

PopUp (Montag bis Freitag, 13–15 Uhr/Samstag und Sonntag 13–16 Uhr)

„SWR3 PopUp“ ist eine interaktive Show mit Fokus auf Musik und Informationen rund um die Themen Lifestyle, Musik und Prominenz. Veranstaltungstipps in der Region und Comedy-Inhalte gehören für die Moderatoren Daniela Hilpp, Sebastian Müller, Dennis Tinat und Harald Stark genauso zur Sendung wie Gespräche mit ihren Hörern. Gesendet wird Montag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr, samstags und sonntags eine Stunde länger.

Die Nachmittagsshow (Montag bis Freitag, 15–18 Uhr)

Marcus Barsch und Volker Janitz moderieren „Die SWR3 Nachmittagsshow“ wochentags von 15 bis 18 Uhr und begleiten die Hörer in den Feierabend. Aktuelle Informationen, Verkehrsmeldungen im Feierabendverkehr und der tägliche Info-Schwerpunkt mit dem „SWR3 Topthema“ sind Bestandteile der Sendung.

Club (Montag bis Freitag, 18–22 Uhr)

Der „SWR3 Club“ wird montags bis freitags zwischen 18 und 22 Uhr gesendet und lässt die Geschehnisse und Geschichten des Tages Revue passieren. Die Moderatoren Sabrina Kemmer und Michael Reufsteck führen Interviews mit Musikstars oder anderen spannenden Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, geben Tipps für TV-Sendungen oder stellen Bücher vor.

Popshop (Montag bis Freitag, 22–24 Uhr)

Die Musikexperten Bernd Lechler, Jochen Graf und Michael Spleth stellen in „SWR3 Popshop“ zwischen 22 und 24 Uhr abwechselnd neue Alben und Newcomer vor. Hintergrundinformationen zu Bands, Konzertmitschnitte und auch weniger bekannte Songs haben Platz in der Musiksendung. Regelmäßig gibt es Musikschwerpunkte, etwa zu Rock- oder Gitarrenmusik, und Texte zum Mitsingen – auch zum Nachhören online.

Luna (täglich, 0–5 Uhr)

„SWR3 Luna“ wird im Rahmen der „ARD-Popnacht“ täglich auch von fünf anderen ARD-Sendern in Hessen, Bremen, Berlin und im Saarland ausgestrahlt. Moderator Ben Streubel begleitet die Menschen jede Woche viermal durch die Nacht. Weitere Moderatoren halten die Hörer donnerstags bis samstags zwischen 0 und 5 Uhr mit Musik, Gesprächen und Comedy wach.

Wochenendshows

Sunrise – Die Frühshow (Samstag und Sonntag, 5–8 Uhr)

Die Sendung für Frühaufsteher mit den wichtigsten Infos aus der Nacht und den ersten News des Tages läuft samstags und sonntags zwischen 5 und 8 Uhr. Moderiert wird „SWR3 Sunrise – Die Frühshow“ von diversen Moderatoren.

Die Sonntagsshow (Sonntag, 8–12 Uhr)

Moderator Kristian Thees unterhält sich sonntags in „Talk mit Thees“ zwischen 8 und 12 Uhr mit den Stars und Sternchen aus Musik, Film und Unterhaltung.

Die Wochenendshow (Samstag, 16–19 Uhr)

Marcus Barsch und Volker Janitz informieren samstags zwischen 16 und 19 Uhr über Aktuelles. „Die Wochenendshow“ stellt aktuelle Hits vor und erfüllt Musikwünsche.

ClubParty (Samstag, 19–24 Uhr)

Die „ClubParty“ bringt die angesagten Hits und Neuerscheinungen aus der Urban-, Dance- und EDM-Szene zu den SWR3 Hörern nach Hause. Wechselnde Moderatoren präsentieren die Sendung samstags von 19 bis 24 Uhr.

Club Pop & Go (Sonntag, 19–24 Uhr)

In der Sendung „Club Pop und Go” werden sonntags von 19 bis 24 Uhr von wechselnden Moderatoren Hits aus dem Popbereich vorgestellt. Sie begleiten damit die Hörer am Ende des Wochenendes nach Hause oder schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz für die neue Woche.

Weltweit (Sonntag, 16–19 Uhr)

Die Sendung „Weltweit“ jeden Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr greift Geschichten von Hörern aus dem Ausland auf, gibt Reisetipps, Job-Infos, berichtet über Außergewöhnliches und Witziges aus aller Welt.