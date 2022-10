Information

Täglich versorgt SWR3 seine Hörer mit den wichtigsten Nachrichten von internationaler bis regionaler Bedeutung: im Radio, im Netz und über die Sozialen Medien. Im Krisenfall stellt SWR3 sein Programm um, damit die Berichterstattung noch umfangreicher ist.

Ob Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Sport: SWR3 bringt Nachrichten auf allen Kanälen. Allein im Radio mit 28 Sendungen pro Tag. Die Welle fasst täglich mit den „Topthemen am Mittag“ die wichtigsten Geschehnisse des Tages zusammen und vertieft in Schwerpunkten und Thementagen gesellschaftliche Entwicklungen. Wer wissen will, was in der Welt, aber auch vor der Haustür geschieht, wird von SWR3 gut informiert – egal, wo er ist.