SWR3 bringt zahlreiche Events in den Südwesten – in eigener Regie oder als Kooperationspartner.



Mit einer Musikauswahl am Puls der Zeit – gerade sind DJs tonangebend – gehört SWR3 zu den Trendsettern. Ob auf den großen Bühnen oder in intimer Clubatmosphäre können Hörer Teil dieser Live-Kultur sein. Der Bogen reicht von Popgrößen wie Phil Collins, Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg über Rock-Events bis zu eigenwilligen Sängerinnen wie Beth Ditto in exklusiven „hautnah-Konzerten“.

Gefeiert wird auf den „SWR3 Elchpartys“ und den „SWR3 goes Clubbing“-Events. Längst eine Institution ist das jährliche „SWR3 New Pop Festival“ in Baden-Baden, seit 2016 gibt es das „SWR3 Comedy Festival“ in Bad Dürkheim. Bei Großveranstaltungen wie dem „New Horizons Festival“ oder „Das Fest“ in Karlsruhe ist SWR3 Medienpartner.

Mit eigenen Touren – sei es mit den Comedy-Stars Andreas Müller, Sascha Zeus, Michael Wirbitzky und Christoph Sonntag – und mit den „Live Lyrix“, bei denen Songtexte in einzigartiger Weise interpretiert werden, ist SWR3 das ganze Jahr im Sendegebiet unterwegs. Mehrere Hundert dieser Events machen SWR3 zu einem wichtigen Veranstalter im Popkulturbereich im Südwesten. Dies zeigt, dass die Popwelle mit ihren Moderatorinnen und Moderatoren nicht nur im Studio, sondern auch im echten Leben zu Hause ist.

